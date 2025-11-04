ชาวบ้านแห่ทำพิธี เจิมหน้า-เจิมมือ กับเกจิสายมู วัดดัง หลังลูกศิษย์ทำพิธีไปแล้วถูก รางวัลที่ 1 รวย 12 ล้าน หญิง 64 มาครั้งที่ 103 ล้วงไหปิงปองได้เลข 3 ตัวตรง

กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความว่า “ถูกรางวัลที่ 1 คนที่ 11 ของวัด 12 ล้านเกิดขึ้นแล้ว #ล่าสุด!! #ขอแสดงความยินดีกับโยมลูกศิษย์ ที่ถูกรางวัลที่ 1 คนที่ 11 ของวัด 12 ล้าน ที่มาแล้วมีโชคเป็นเศรษฐีชีวิตเปลี่ยนยินดีด้วยคับ #โยมกำลังเดินทางมาหาที่วัด #จังหวะชีวิตของเรา” พร้อมกับภาพผู้หญิงอายุประมาณ 60 ปี ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 2 ใบ หลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดี คอมเมนต์ขอเป็นเศรษฐีถูกรางวัลที่ 1 คนต่อไป คือคนที่ 12 ของวัดดอนทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ วัดดอนทอง ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พบชาวบ้านและศิษยานุศิษย์จำนวนกว่า 200 คน มานั่งรอคิวทำพิธียกพานครู และทำพิธีเจิมหน้าและเจิมมือกับพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์ คุเณสโก (พระอาจารย์เอ้) เกจิสายมู ชื่อดังชลบุรี

จากการสอบถาม นางชีวธันย์ ลอออลลถพงษ์ (ละออ-อนละถะพง) อายุ 64 ปี ผู้มาร่วมทำพิธี เปิดเผยว่า ตนมาเป็นครั้งที่ 103 แล้ว ที่มาทำพิธีเจิมหน้าและเจิมมือกับพระอาจารย์เอ้ ซึ่งตนประกอบกิจการซักอบรีด

“ก่อนหน้านี้ลูกค้าไม่ค่อยมาก กิจการไม่ค่อยดี แต่พอมาทำพิธีช่วงแรกทำให้มีชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี กิจการเริ่มรุ่งเรือง จึงมีความเชื่อและศรัทธามาทุกครั้ง รู้สึกสบายใจ วันนี้รู้ว่ามีเศรษฐีหน้าใหม่ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบได้รับเงิน 12 ล้านบาท เป็นคนที่ 11 ของวัด ก็มีความหวังที่จะเป็นคนที่ 12 ของวัดเช่นเดียวกัน” นางชีวธันย์ กล่าว

จากนั้นจึงไปล้วงไหปิงปอง เสี่ยงโชคได้เลข 677 พร้อมกับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ 1 ใบ เพื่อหวังมีโชคในงวดวันที่ 16 พ.ย. หวังเป็นเศรษฐีคนที่ 12 ของวัดดอนทอง

ด้านพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์ คุเณสโก (พระอาจารย์เอ้) กล่าวว่า วันนี้ช่วงเช้ามีโยมที่เป็นลูกศิษย์ทักมาบอก หลังจากตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏว่าถูกรางวัลที่ 1 เลข 345898 จำนวน 2 ใบ เป็นเศรษฐีรวย 12 ล้าน ซึ่งเป็นคนที่ 11 ของวัดดอนทอง ที่มาแล้วมีโชคถูกรางวัลใหญ่

แต่นั่นก็เป็นที่โชคและดวงชะตาของญาติโยมที่มาทำพิธี เพราะมาทำพิธีเปิดโชคลาภ และก็ไปกราบไหว้ขอพรพระตามจุดต่างๆ และคงไปได้โชคลาภจากจุดที่ล้วงไห และนำไปซื้อสลาก จึงทำให้ถูกรางวัล ซึ่งคนนี้เป็นคนที่ 11 แล้วที่มาแล้วถูกรางวัลใหญ่แบบนี้

