ฮือฮา พิธีแห่อัญเชิญ พระเจ้าตองทรงเครื่อง กลับคืนถิ่น หลังสูญหาย 65 ปี ก่อนพบอยู่กับเซียนพระชื่อดังย่านท่าพระจันทร์ ส่องทะเบียนรถ ซื้อเลขเด็ด
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิธีอัญเชิญ พระเจ้าตองทรงเครื่อง พระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม กลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม หลังหายสาบสูญไปนานกว่า 65 ปี โดยอัญเชิญพระเจ้าตองทรงเครื่อง เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จ.พะเยา
ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ศรัทธาสายมูต่าง ๆ ให้ความสนใจกับเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระเจ้าตองทรงเครื่อง คือเลข 2920 และเลขระยะเวลาที่พระเจ้าตองหายไปคือ 65 โดยพากันนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ที่แม่ค้านำมาขายจนแผงลอตเตอรี่ในพื้นที่จำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว สร้างสีสันให้กับบรรยากาศงานรับปีใหม่
ประวัติ พระเจ้าตองทรงเครื่อง
สำหรับ “พระเจ้าตองทรงเครื่อง” วัดบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบ ทรงเครื่องประดับแบบน้อย จัดอยู่ในกลุ่มศิลปะพะเยา หรือศิลปะป่าแดง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลป์ฝ่ายใต้และศิลปะอยุธยา
สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกขุดค้นพบจากซากวัดโบราณในเขตตำบลบ้านต๊ำ เมื่อปี พ.ศ.2503 ก่อนจะสูญหายไปในเวลาต่อมา
ต่อมาได้มีการตรวจสอบพบว่า พระเจ้าตองทรงเครื่องตกอยู่ในความครอบครองของเซียนพระรายหนึ่งในย่านท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ทางจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประสานงานและดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียด
จนสามารถยืนยันได้ว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีถิ่นกำเนิดจากจังหวัดพะเยาอย่างแท้จริง ส่งผลให้เซียนพระรายดังกล่าวแสดงเจตจำนงนำพระเจ้าตองทรงเครื่องส่งมอบคืนให้แก่ชาวพะเยา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการคืนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแก่ท้องถิ่น