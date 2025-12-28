ฮือฮา พิธีแห่อัญเชิญ พระเจ้าตองทรงเครื่อง กลับคืนถิ่น หลังสูญหาย 65 ปี ก่อนพบอยู่กับเซียนพระชื่อดังย่านท่าพระจันทร์ ส่องทะเบียนรถ ซื้อเลขเด็ด

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิธีอัญเชิญ พระเจ้าตองทรงเครื่อง พระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม กลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม หลังหายสาบสูญไปนานกว่า 65 ปี โดยอัญเชิญพระเจ้าตองทรงเครื่อง เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จ.พะเยา

ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ศรัทธาสายมูต่าง ๆ ให้ความสนใจกับเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระเจ้าตองทรงเครื่อง คือเลข 2920 และเลขระยะเวลาที่พระเจ้าตองหายไปคือ 65 โดยพากันนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ที่แม่ค้านำมาขายจนแผงลอตเตอรี่ในพื้นที่จำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว สร้างสีสันให้กับบรรยากาศงานรับปีใหม่

พระเจ้าตองทรงเครื่อง

ฮือฮา พิธีแห่อัญเชิญ พระเจ้าตองทรงเครื่อง กลับคืนถิ่น หลังสูญหาย 65 ปี ก่อนพบอยู่กับเซียนพระชื่อดังย่านท่าพระจันทร์

ประวัติ พระเจ้าตองทรงเครื่อง

สำหรับ “พระเจ้าตองทรงเครื่อง” วัดบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบ ทรงเครื่องประดับแบบน้อย จัดอยู่ในกลุ่มศิลปะพะเยา หรือศิลปะป่าแดง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลป์ฝ่ายใต้และศิลปะอยุธยา

พระเจ้าตองทรงเครื่อง

รถที่ใช้ในพิธีอัญเชิญ

สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกขุดค้นพบจากซากวัดโบราณในเขตตำบลบ้านต๊ำ เมื่อปี พ.ศ.2503 ก่อนจะสูญหายไปในเวลาต่อมา

ต่อมาได้มีการตรวจสอบพบว่า พระเจ้าตองทรงเครื่องตกอยู่ในความครอบครองของเซียนพระรายหนึ่งในย่านท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ทางจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประสานงานและดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียด

พระเจ้าตองทรงเครื่อง

จนสามารถยืนยันได้ว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีถิ่นกำเนิดจากจังหวัดพะเยาอย่างแท้จริง ส่งผลให้เซียนพระรายดังกล่าวแสดงเจตจำนงนำพระเจ้าตองทรงเครื่องส่งมอบคืนให้แก่ชาวพะเยา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการคืนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแก่ท้องถิ่น

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