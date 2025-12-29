ขอรางวัลที่1 หลวงพ่อสมหวัง รับปีใหม่ สาวเคยได้โชคสมหวังมาแล้ว เผยความศรัทธา เลขเซียมซีเน้นๆ 3 ตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก วัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึงบรรยากาศในช่วงใกล้วันหวยออก ประกอบกับช่วงสิ้นปีกำลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ หลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปางมารวิชัย หรือ ปางสะดุ้งมาร ที่มีขนาดความสูงกว่า 30 เมตร เป็นที่เคารพสักการะของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สาธุชนส่วนใหญ่ล้วนศรัทธาและถือเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจ ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจในยามที่ท้อแท้ลำบาก หรือต้องการกำลังใจ ตามความเชื่อของคนไทยแล้วนั้นหากมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแล้ว จะต้องนึกถึงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้รวมไปถึงเรื่องของโชคลาภความปลอดภัยและความสำเร็จอีกด้วย
จะเป็นที่ทราบกันดีว่า หากใครที่ได้เดินทางมาที่วัดกลางบางพระแล้ว จะต้องนำทองขึ้นไปปิดที่พระหัตถ์ขวาขององค์หลวงพ่อสมหวัง จากนั้นจะเดินลงมาที่บริเวณจุดรับพรกลางแจ้ง ที่ทางวัดจัดไว้ให้ ถือเป็นอันเสร็จสิ้น ในแต่ละวันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีข้าวของ สิ่งของต่างๆ ที่ผู้คนเดินทางมาทำบุญ รวมไปถึงการแก้บน แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะแก้บนในเรื่องใด นำสิ่งของใดมาแก้บน ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ น้ำดื่ม ประทัด ข้าวสาร หัวหมูหรือผลไม้ ตามที่แต่ละคนได้อธิษฐาน
สาวเคยได้โชค หลวงพ่อสมหวัง เผยความศรัทธา
จากการสอบถาม นางสาวนุ้ย (นามสมมติ) อายุ 50 ปี แม่บ้านแห่งหนึ่งในกทม. เปิดเผยว่า ตนเองเดินทางมากราบไหว้องค์หลวงพ่อสมหวังเป็นประจำ หากมีเวลาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มาแต่ละครั้งจะชอบขึ้นมาทำบุญปิดทองที่พระหัตถ์ขวา และจะมานั่งเขย่าเซียมซีทุกครั้งไป ในครั้งนี้เพื่อขอเขย่าเซียมซี ได้หมายเลข 20 เลข 21 และ 27
เลขเซียมซีที่ชอบ ขอพรขอโชค หลวงพ่อสมหวัง
ตนเองต้องบอกก่อนว่า ศรัทธาในองค์หลวงพ่อสมหวัง เนื่องจากเคยได้โชคจากที่นี่ สำหรับวันนี้ชื่นชอบเลข 27 เป็นพิเศษ เพราะถือเป็นเลขประจำตัว เป็นเลขที่ชื่นชอบ ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงอธิษฐานขอพรใจจริงอยากขอรางวัลที่ 1 ซึ่งถือว่ายากแต่มีความหวัง และเชื่อว่าเป็นความหวังของอีกหลายๆคนเช่นกัน แต่ก็ขอให้สมหวัง หากถูกแล้วจะนำเงินมาถวายวัดอย่างแน่นอน เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยรับปีใหม่นี้
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ทีมข่าวสดภูมิภาค 29 ธ.ค.68