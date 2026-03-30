แห่กราบไหว้ขอพร หลวงพ่อปากแดง วัดดังนครนายก ส่องอ่างน้ำมันต์ ได้เลขเด็ดลุ้นโชค 5 ตัว ใกล้วันหวยออก ด้าน หลวงพ่อตึ๋ง วาจาสิทธิ์ อวยพรให้สมปรารถนา
วันที่ 30 มี.ค.2569 ที่วัดหลวงพ่อปากแดง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก นักท่องเที่ยวเดินทางมามากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจ.นครนายก และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดให้ความเคารพนับถือ
โดยเข้ามากราบไหว้บูชา ขอพร ขอโชคลาภ ธุรกิจการงาน แก้บน ลอดท้องช้าง กราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์สีทอง ทำบุญปล่อยปลา และไหว้เรือโบราณเก่าแก่ พร้อมส่องเลขอ่างน้ำมนต์ที่เจ้าหน้าที่วัดหลวงพ่อปากแดงนำมาว่างใส่พานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ส่องเลขเด็ดใกล้วันหวยออก มีเลข 6 4 8 2 9 เป็นต้น
วัดพราหมณีเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง ที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นวัดที่มีแต่ความร่มรื่น มีหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา หลั่งไหลมากราบไหว้ ขอพรกัน โดยนำเอากล้วยน้ำว้า หมากพลูพวงมาลัย และน้ำแดง มาถวายองค์หลวงพ่อปากแดง ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าภายในอุโบสถของวัดหลวงพ่อปากแดง
พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ (หลวงพ่อตึ๋ง วาจาสิทธิ์ ) เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาส กล่าวว่า ขอให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความสำเร็จ คิดอะไรขอให้สมความปรารถนา ควรหมั่นสร้างแต่ความดีกันเอาไว้สักวันหนึ่งความดีก็จะสนองตัวเราเอง