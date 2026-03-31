เสียงขู่ฟ่อๆ หันไปดูแทบช็อก งูจงอาง ตัวเบ้อเร่อ เลื้อยซุกหิ้งพระ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยจับวุ่น แห่ส่องบ้านเลขที่ เจ้าของบ้าน เชื่อมาให้โชค

วันที่ 31 มี.ค.2569 นางวรรณี ธรรมชาติ อายุ 43 ปี ที่อยู่ 8/1 ม.6 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา เดินกลับจากการเก็บน้ำยางพาราเพื่อเข้าบ้าน พอย่างเท้าเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงขู่ ฟ่อ ๆ ๆ สายตาของนางวรรณีก็มองเห็นงูอยู่บนหิ้งพระภายในบ้าน

เมื่องูจงอางเห็นคนเลื้อยหนีขึ้นไปอยู่บนคานไม้หลังบ้าน นางวรรณีจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งู จ.สงขลา ให้ช่วยมาจับงูให้ด้วย

งูจงอาง

เสียงขู่ฟ่อๆ หันไปดูแทบช็อก งูจงอาง ตัวเบ้อเร่อ เลื้อยซุกหิ้งพระ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยจับวุ่น แห่ส่องบ้านเลขที่ เจ้าของบ้าน เชื่อมาให้โชค

นายทวีศักดิ์ บุญเศษ เจ้าหน้าที่ทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งู จ.สงขลา ได้รับแจ้ง จึงรีบนำอุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการตรวจสอบทันที เมื่อไปถึงบ้าน เร่งเข้าสำรวจบนหิ้งพระ ปรากฏว่างูได้เลื้อยไปอยู่บนคานไม้หลังบ้านแล้ว

งูจงอาง

จึงได้ตรวจสอบพบว่าเป็นงูจงอางตัวใหญ่ จึงเข้าทำการใช้มือจับช่วงหางงูจงอางแล้ว ค่อย ๆดึงหางงูลงมา แล้วใช้มืออีกข้างจับส่วนหัวของงูจงอางไว้ได้

นำงูลงจากคานไม้ มาวัดได้ความยาวประมาณ 3 เมตร จึงรีบนำใส่กระสอบเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่ห่างไกลบ้านเรือน ชาวบ้านที่มายืนดูการจับงูต่างนำเลขของบ้านเลขที่มาเป็นเลขเด็ดของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 เม.ย.2569 ได้แก่เลข 8 1

หวยออกงวด 1 เมษายน เลขเด็ด หวยเด็ด เปิดเลขวันสถาปนากองสลาก

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