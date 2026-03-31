ลุ้นรวยรับเดือนใหม่ รวมหวย เลขนายกฯหนู เลขย่าโม หลวงปู่สรวงเทพเจ้าโชคลาภ ให้โชคเดือนเกิด หวยสาวคลอดข้างรถ เลขวันกองสลากฯ เลขปฏิทินจีนวันเกิดช่อง3 หวยเหน่ง

วันแห่งความหวัง งวดนี้ 1/4/69 บรรยากาศเสียงโชคเป็นไปอย่างคึกคัก วันที่ 1 เมษายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกผลรางวัล มีเลขเด็ด หวยดัง ที่นักเสี่ยงโชคให้ความสนใจมากมาย ข่าวสดออนไลน์ รวบรวมไว้ดังนี้

เลขเด็ด หวยดัง งวด 1/4/69

เลขนายกฯ หนู อนุทิน

  • นายกฯคนที่ 32
  • 19 วันโหวต
  • 02 นายกฯ 2 สมัย
  • 293 จำนวนเสียงโหวตเห็นชอบ
  • เลขทะเบียนป้ายแดง 9798 รถไฟฟ้าคันใหม่
  • เลขทะเบียนป้ายขาว 32 ตรงกับเลขนายกฯ ด้วย

เลขวันสถาปนากองสลาก

  • 5/4/2482
  • 359,482,09,82,59,87

เลขรถเคลื่อนรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังสี

  • ทะเบียน 74 – 2851
  • หางประทัด 985 – 96

เลขวันเกิดช่อง3

  • 26/3/2513
  • ครบรอบ56ปี
  • เลขปฏิทินจีน 2581,2561 หรือแล้วแต่สายตาจะเห็นเลขแต่ละคน

เลขหลวงปู่สรวง เทพเจ้าโชคลาภ รายการหวยกระแส นกพลัส

  • 5 – 1 – 9
  • 5 – 6 – 4 , 5 – 6 – 1
  • 593-53

เลขเหน่ง เหม่งจ๋าย

  • 3/9/2521 วันเกิด
  • อายุ 47 ย่าง 48 ปี
  • เสียชีวิต 19/3/2569
  • เลขฝาโลง 221
  • ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง 4812
  • เหน่งเข้าฝันแม่บ้าน บอล เชิญยิ้ม ขอยืมกระทะไปทอดลูกชิ้น ตีเลข 240 , 20

เลขสาวไปไม่ถึงโรงพยาบาล คลอดข้างรถในปั๊มน้ำมัน

  • ทะเบียนรถ 4-5447

เลขนักร้องดัง ก๊อต จิรพัฒน์ ฝันเห็นปู่ฤาษีมาอวยพร

  • ให้เลข 709 แฟนคลับ
  • เลขธูปบวงสรวง 995

เลขปลาไหลสีทองในแอ่งน้ำ

  • ยาว 25 นิ้ว หนัก 8 ขีด
  • ลำตัวเห็นเลข 85 – 27

เลขหมาก-คิม ทำบุญวันเกิด ทำบุญบ้าน สืบชะตา

  • เลขขันน้ำมนต์ แล้วแต่จะมองตีเลข

เลขพระเอกเกาหลี อีดงอุค

  • 278

เลขย่าโม

  • 200 , 558
  • จัดงานวันที่ 23/3/69

เลขแม่น้ำหนึ่ง

  • 7
  • 79 74 71 41 75 94 19
  • 791 794 914
  • 9714

เลขรถป้ายแดง เฟย ภัทร

  • 1634

รวมหวย

ทีมข่าวสด 1 เม.ย.69

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