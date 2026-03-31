ลุ้นรวยรับเดือนใหม่ รวมหวย เลขนายกฯหนู เลขย่าโม หลวงปู่สรวงเทพเจ้าโชคลาภ ให้โชคเดือนเกิด หวยสาวคลอดข้างรถ เลขวันกองสลากฯ เลขปฏิทินจีนวันเกิดช่อง3 หวยเหน่ง
วันแห่งความหวัง งวดนี้ 1/4/69 บรรยากาศเสียงโชคเป็นไปอย่างคึกคัก วันที่ 1 เมษายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกผลรางวัล มีเลขเด็ด หวยดัง ที่นักเสี่ยงโชคให้ความสนใจมากมาย ข่าวสดออนไลน์ รวบรวมไว้ดังนี้
เลขเด็ด หวยดัง งวด 1/4/69
เลขนายกฯ หนู อนุทิน
- นายกฯคนที่ 32
- 19 วันโหวต
- 02 นายกฯ 2 สมัย
- 293 จำนวนเสียงโหวตเห็นชอบ
- เลขทะเบียนป้ายแดง 9798 รถไฟฟ้าคันใหม่
- เลขทะเบียนป้ายขาว 32 ตรงกับเลขนายกฯ ด้วย
เลขวันสถาปนากองสลาก
- 5/4/2482
- 359,482,09,82,59,87
เลขรถเคลื่อนรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังสี
- ทะเบียน 74 – 2851
- หางประทัด 985 – 96
เลขวันเกิดช่อง3
- 26/3/2513
- ครบรอบ56ปี
- เลขปฏิทินจีน 2581,2561 หรือแล้วแต่สายตาจะเห็นเลขแต่ละคน
เลขหลวงปู่สรวง เทพเจ้าโชคลาภ รายการหวยกระแส นกพลัส
- 5 – 1 – 9
- 5 – 6 – 4 , 5 – 6 – 1
- 593-53
เลขเหน่ง เหม่งจ๋าย
- 3/9/2521 วันเกิด
- อายุ 47 ย่าง 48 ปี
- เสียชีวิต 19/3/2569
- เลขฝาโลง 221
- ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง 4812
- เหน่งเข้าฝันแม่บ้าน บอล เชิญยิ้ม ขอยืมกระทะไปทอดลูกชิ้น ตีเลข 240 , 20
เลขสาวไปไม่ถึงโรงพยาบาล คลอดข้างรถในปั๊มน้ำมัน
- ทะเบียนรถ 4-5447
เลขนักร้องดัง ก๊อต จิรพัฒน์ ฝันเห็นปู่ฤาษีมาอวยพร
- ให้เลข 709 แฟนคลับ
- เลขธูปบวงสรวง 995
เลขปลาไหลสีทองในแอ่งน้ำ
- ยาว 25 นิ้ว หนัก 8 ขีด
- ลำตัวเห็นเลข 85 – 27
เลขหมาก-คิม ทำบุญวันเกิด ทำบุญบ้าน สืบชะตา
- เลขขันน้ำมนต์ แล้วแต่จะมองตีเลข
เลขพระเอกเกาหลี อีดงอุค
- 278
เลขย่าโม
- 200 , 558
- จัดงานวันที่ 23/3/69
เลขแม่น้ำหนึ่ง
- 7
- 79 74 71 41 75 94 19
- 791 794 914
- 9714
เลขรถป้ายแดง เฟย ภัทร
- 1634
ทีมข่าวสด 1 เม.ย.69