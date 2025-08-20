หญิงป่วยเดินไม่ได้ ต้องคลานเข้าไปห้องน้ำ นอนซมอยู่ที่บ้าน อธิษฐานขอพร หลวงพ่อสมหวัง ไม่นานกลับมาเดินปกติ รีบหอบไข่ต้มแก้บน ฮือฮา ส่องเลขธนบัตร
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.68 ที่วัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อพุฒ เกจิดังอดีตเจ้าอาวาส ที่มรณภาพไปแล้วไม่เน่าเปื่อย โดยทางวัดบรรจุใส่โลงศพ เพื่อให้ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ และจุดหลักที่ขาดไม่ได้คือองค์หลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางสะดุ้งมาร ที่มีขนาดความสูงกว่า 30 เมตร เป็นที่เคารพสักการะของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ถือยังเป็นอีกที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยชาวพุทธ หากมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแล้ว ตามความเชื่อมักเดินทางมากราบไหว้ขอพร กับองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล หากใครได้มากราบไหว้ขอพรแล้ว จะสุขสมหวังดังนามของหลวงพ่อสมหวัง บ้างก็จะนำสิ่งของมาแก้บนตามที่ได้กล่าวสัจจะวาจาไว้ เมื่อกราบไหว้หลวงพ่อสมหวังเสร็จแล้ว ก็จะขึ้นไปปิดทองที่พระหัตถ์ขวา จากนั้นลงมาไหว้รับพร ที่จุดรับพรกลางแจ้งที่ทางวัดจัดไว้ให้
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันนี้ นางลำจวน (สงวนนามสกุล) ชาวอ.ดอนตูม จ.นครปฐม หนึ่งในผู้ที่เดินทางมาแก้บน เปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจมาแก้บนกับองค์หลวงพ่อสมหวัง เมื่อมาถึงจุดธูปบอกกล่าวคำอธิษฐานถึงการแก้บนครั้งนี้ เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ว่าการแก้บนครั้งนี้สำเร็จ
นางลำจวน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนมีอาการปวดขาอย่างหนัก จนทำให้ไม่สามารถลุกเดินเหินได้อย่างคนทั่วไป จึงนึกในใจ ตอนที่ป่วยนอนซมอยู่ที่บ้าน ซึ่งขณะนั้นเดินไม่ได้แล้ว ในใจตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงองค์หลวงพ่อสมหวังว่า ขอให้ลูกเดินได้หรือกลับมาเดินได้ปกติดีขึ้น จะนำไข่ต้มมาแก้บนถวาย
ส่วนเรื่องเดินไม่ได้นั้น เกิดจากร่างกายทำงานหนักมากเกินไป ทั้งจากการยกของหนัก ประกอบกับกระดูกทรุดและกระดูกขบกัน ทำให้เกิดสภาวะกระดูกเสื่อม จึงทำให้เดินไม่ได้ ตอนนั้นก็หาหมอและทำกายภาพบำบัดควบคู่กันไป แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ปกติเต็มร้อย ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้าง
ส่วนหนึ่งคิดว่าบารมีขององค์หลวงพ่อสมหวังช่วยเหลือด้วย ตนมีความศรัทธา ตอนนั้นต้องยอมรับว่าเดินไม่ได้แล้วจริงๆ ถึงกับร้องไห้ ไม่คาดคิดว่าอายุยังไม่มาก แต่กลับเดินเหินไม่ได้อย่างคนปกติ ถึงขั้นเดินเข้าห้องน้ำไม่ได้ ต้องใช้คลานเข้าไปห้องน้ำ ถือว่าเป็นความทรมานที่สุดในชีวิต จึงนึกถึงหลวงพ่อและเชื่อมั่นว่าด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อ จึงทำให้เดินกลับมาเดินเหินได้อีกครั้ง
เมื่อเริ่มดีขึ้นเดินได้จึงรีบมาแก้บน ครั้งนี้ก็จะไม่ลืมที่จะขอโชคลาภนำเลขเด็ดไปหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว สำหรับเลขที่ได้ในวันนี้เป็นเลขลงท้ายธนบัตรฉบับละ 100 บาท ที่ตนจะร่วมทำบุญ ลงท้ายด้วย 4G8112739 หากถูกรางวัล จะกลับมาทำบุญใหญ่อีกครั้ง