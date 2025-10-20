สุรินทร์ ไม่หวั่นเหตุปะทะ ไทย-เขมร รอบสอง ชาวบ้านแห่ร่วม พิธีกฐิน แน่น วัดป่าธารทิพย์ทรงธรรม ฮือฮา ชาวบ้าน มุงดูท้องฟ้าปรากฎเลขเด็ด ตรงกับเลขธูปเสี่ยงทาย เตรียมเสี่ยงโชค
20 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศ งานบุญ ถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ที่วัดป่าธารทิพย์ทรงธรรม ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชน ที่พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญใหญ่ประจำปี
แม้ในพื้นที่ชายแดนจะยังคงมีความตึงเครียดของทหารทั้งสองฝ่ายที่ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน จากเหตุยิงปะทะกันก่อนหน้านี้ แต่ชาวบ้านต่างยืนยันว่า “มาเพราะศรัทธา ไม่กลัวเหตุปะทะรอบสอง” และพร้อมอพยพตลอดเวลา
โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาทำบุญต่อเนื่องจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดล้นวัดไปถึงถนนทางเข้าหมู่บ้าน สะท้อนถึงพลังศรัทธาและความสามัคคีของชาวพุทธในพื้นที่ชายแดน
ระหว่างพระสงฆ์กำลังสวดเจริญพระพุทธมนต์และอัญเชิญผ้าพระกฐินถวายตามประเพณี ได้เกิดเหตุการณ์สุดฮือฮา เมื่อมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมากมองเห็น ลักษณะคล้ายตัวเลขปรากฏบนท้องฟ้า เหนือองค์พระธาตุของวัด เป็นกลุ่มเมฆสีดำเรียงคล้าย “เลข 37” ทำเอาชาวบ้านพากันแหงนมองและถ่ายรูปเก็บไว้ พร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เลขแห่งบุญ”
ภายในงานยังมีโรงทานจากหลายหมู่บ้านตั้งเรียงราย แจกข้าว น้ำ อาหารคาวหวานให้ผู้มาร่วมงานอิ่มบุญอิ่มใจ ขณะที่บางคนไม่พลาดจดเลข “37” ที่เห็นบนฟ้า ตรงกับเลขธูปเสี่ยงทาย “347” เตรียมเสี่ยงโชค งวด 1 พ.ย. นี้ ตามความเชื่อ
สำหรับ พิธีถวายผ้าพระกฐินที่วัดป่าธารทิพย์ทรงธรรมปีนี้ จึงนับเป็นอีกครั้งที่สร้างทั้งความอัศจรรย์และความศรัทธาให้กับชาวบ้านชายแดน ที่ยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนา แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ไม่สงบ แต่ใจศรัทธายังคงมั่นคงไม่หวั่นไหว
นางนฤมล เป็นโรง อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 167 ชาวบ้านโอทะลัน ตำบลจรัส อ.บัวเชดฯ เปิดเผยว่า ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่า จะมีเหตุทหารไทย ปะทะ เขมร ซ้ำสอง แต่ละวันพากันอยู่แบบหวาดระแวง แต่พอคิดว่า มาร่วมงานบุญก็ไม่กลัวอะไร มาเพราะตั้งใจทำกฐินให้วัด และพอเห็นเลขลอยบนฟ้าก็รู้สึกขนลุก เหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้