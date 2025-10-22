สาวแก้บน หลวงพ่อสมหวัง ขอให้ซื้อที่ดินได้ในราคาถูก ไม่นานได้ดั่งใจหวังทุกประการ ฮือฮาเลขธูป 3 ตัวตรง เป็นเลขเด็ดงวดวันที่ 1 พ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 ที่วัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย หรือปางสะดุ้งมาร ที่มีขนาดความสูงกว่า 30 เมตร เป็นที่เคารพสักการะของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในแต่ละวันมีผู้คนเดินทางมากราบขอพรจำนวนมาก
จุดไฮไลท์ที่สำคัญ คือจุดรับพรกลางแจ้ง ที่จังหวัดจัดไว้ให้ จากนั้นขึ้นไปปิดทองที่พระหัตถ์ขวา ขององค์หลวงพ่อสมหวัง ตามความเชื่อก็จะมีผู้คนนำสิ่งของมากราบไหว้ขอพร และแก้บนกันทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ไข่ไก่ น้ำดื่ม ข้าวสาร หรือสมหวัง
จากการสอบถามน.ส.เกษแก้ว อายุ 35 ปี ชาวจ.นนทบุรี อาชีพซื้อขายที่ดิน เปิดเผยว่า ในวันนี้ตั้งใจมาแก้บนกับองค์หลวงพ่อสมหวัง เนื่องจากตนนั้นมีอาชีพ ซื้อขายที่ดิน ครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เดินทางมาแก้บน จาก 2 ครั้งแรกตนมาอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อสมหวังว่า
ขอให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ดินในราคาที่ตนสามารถจับต้องได้ โดยซื้อมาขายไป และระบุระยะเวลาในการกำหนดขาย เช่น ขอให้ขายได้ในเวลา 1 เดือน หรือขอให้ขายได้ใน 2 เดือน ปรากฏว่า ได้ตามคำที่ขอ
“ในครั้งนี้เช่นกัน นับเป็นครั้งที่ 3 ที่มาแก้บนกับหลวงพ่อ ซึ่งตอนที่ขอกล่าวว่าขอให้เจ้าของที่ดิน ขายที่ดินในราคาที่ถูกเนื่องจากหวังกำไร และให้ตนมีกำลังในการซื้อที่ดินมาขายต่อได้ แล้วจะนำกล้วย 9 หวี ไข่ต้ม 99 ฟอง และสมหวัง จำนวน 9 พาน มาแก้บน ปรากฏว่าซื้อได้ในราคาที่ถูก และตรงกับคำอธิษฐานทุกประการ จึงกลับมาแก้บน ซึ่งส่วนตัวและศรัทธากับองค์หลวงพ่อสมหวังมากเพราะขออะไรได้ทุกครั้งจริงๆ” น.ส.เกษแก้ว กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น น.ส.เกษแก้ว เดินทางไปจุดธูปเลขมงคล ปรากฎเป็นเลข 263 ซึ่งหวังขอให้เป็นเลขเด็ดในงวดวันที่ 1 พ.ย.นี้