หวังถูกรางวัลที่ 1 คนที่ 18 แห่ขอพรท้าวเวสสุวรรณ วัดดังชลบุรี ส่องเลขธูปดวงเฮง ได้เลขเด็ด 3 ตัว เผย สาวสุพรรณ ได้โชค 6 ล้าน มีเงินปลดหนี้ 3 ล้าน หลังมาขอพร
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 23 ต.ค.2568 ที่วัดเขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นช่วงใกล้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 พ.ย.2568 และเป็นวันหยุด หลายคนที่เป็นสายมูต่างพากันมาหาเลขเด็ด
เช่นเดียวกับคนที่ศรัทธาท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น) ได้เดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหู (ท่านทองล้น) องค์ใหญ่สูง 9.9 เมตร ที่ตั้งอยู่ริมอุโบสถด้านหน้าเขาช่องลม กันอย่างเนืองแน่นหวังขอโชคลาภเลขเด็ดงวดวันที่ 1 พ.ย.2568
โดยพากันบูชาเครื่องเซ่นไหว้ อย่างดอกกุหลาบแดง น้ำแดง ผ้าแดง ประทัด มากราบไหว้บูชาหน้าองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น) พร้อมทั้งจุดธูปเสี่ยงทายในกระถางขนาดใหญ่หน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น) เพื่อหาเลขเด็ดนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พ.ย. 2568 นี้
มีคนที่ถูกหวยแต่ไม่เปิดเผยยังมีอีกมากมาย โดยผู้ที่ได้เลขเด็ดไปจากเลขธูปที่จุดหรือผู้ที่มาขอพร ปลดหนี้ ปลดสิน แล้วนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแผงที่ขายในวัดเขาช่องลมหรือแผงที่มีเลขตามต้องการ
ที่ผ่านมามีผู้ถูกรางวัลที่ 1 กันแล้ว 17 คน ทุกคนที่มาไหว้ท้าวเวสสุวรณทรงราหู(ท่านทองล้น) จึงอยากเป็นคนที่ 18 ที่ถูกรางวัลที่ 1 บ้าง โดยที่ผู้ถูกรางวัลที่ 1 ทั้ง 17 รายนั้นมาแสดงตัวและร่วมทำบุญสร้างเสนาสนะกับทางวัดเขาช่องลมกัน
โดยทุกคนที่มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูนั้นต่างติดตามเพจวัดเขาช่องลมกัน จึงรู้ว่ามีคนถูกรางวัลที่ 1 มาแล้ว 17 ราย ในระยเวลา 3 ปีที่นำมาตั้งให้ประชาชนกราบไหว้ขอพรกัน โดยรายล่าสุดรายที่ 17 นั้นเป็นชาว จ.สุพพรรณบุรี มาร่วมทำบุญกับทางวัด และแสดงตัวเมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ รับรางวัล 6 ล้านบาท
โดยสาวสุพรรณบุรีมาครั้งแรกและอธิษฐานขอกับท่านท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น) ว่า ขอปลดหนี้ปลดสิน โดยเป็นหนี้อยู่ประมาณ 3 ล้านบาท หลังจากนั้นได้กลับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ จ.สุพรรณบุรี บ้านเกิด และถูกรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา 6 ล้านบาท จึงเดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดเขาช่องลม และซื้อของมาแก้บนท้าวเวสสุวรรณทรงราหู
และในวันนี้ก็ได้มีคนดวงเฮงถูกรางวัลที่ 4 จำนวน 5 ใบ งวดวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้เดินทางมาร่วมทำบุญกฐินกับวัดเขาช่องลมและนำสิ่งของมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหู พร้อมจุดธูปที่กระถางขอรางวัล ซึ่งทุกคนต่างแห่ส่องเลขูปที่จุดโดยคนดวงเฮงรายนี้ได้แก่เลข 207 ต่างจะนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเผื่อจะดวงเฮงถูกรางวัลใหญ่กระเชาบ้าง
หลังมีผู้ศรัทธาท้าวเวสสุวรรณ เดินทางเข้าไปสักการะบูชาขอพร จุดธูปเสี่ยงโชคลาภ หลังจากได้เลขจึงนำเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แผงหน้าท้าวเวสสุวรรณ โดยซื้อตัวเลขกลับไปกลับมา หวังจะได้เศรษฐีถูกรางวัลที่ 1 คนที่ 18 กับเขาบ้าง ซึ่งในวันนี้ต่างมีประชาชนจำนวนมากที่ศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น)ทยอยเดินทางมา