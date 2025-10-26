ชลบุรี ชาวบ้านครึ่งหมื่น ทำบุญแน่นวัดดังพนัสนิคม แห่ขอโชคลาภ ปู่เสือมหามงคล ได้เลขเด็ด เตรียมเสี่ยงดวง ตามรอยเศรษฐีคนที่ 10 หลังถูกรางวัลที่ 1 รวย 60 ล้าน หวังเป็นคนที่ 11 ทั้งร่วมใจใส่ชุดขาว-ดำทอดกฐินเงียบ ไร้เสียงแตรวง เพื่อน้อมถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

26 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดดอนทอง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลังทราบว่ามีชาวบ้านกว่า 5000 คนเข้าร่วมงานกฐินวัดดอนทอง

โดยภายในวัดมีซุ้มโรงทานกว่า 100 ซุ้ม ชาวบ้านที่มาร่วมบุญต่างพากันใส่ชุดขาว-ดำร่วมงานแห่กองกฐิน ซึ่งบรรยากาศของขบวนแห่ไร้เสียงแตรวง เป็นการแห่กระถินเงียบ เพื่อน้อมถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสวรรคต

ทั้งนี้ ชาวบ้าน ที่มาร่วมบุญต่างพากันให้ความร่วมมือ เดินขบวนแห่กองกฐิน แม้จะไม่มีเสียงแตรวงกลองยาว ต่างก็มีความสุขอิ่มบุญไปด้วยกัน

หลังจากที่มีการแห่กองกฐินเสร็จชาวบ้านต่างพากันต่อคิวบนวิหาร เพื่อรอทำพิธีเจิมหน้าและเจิมมือ กับ พระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์ คุเณสโก (พระอาจารย์เอ้ ) อีกทั้งยังขอโชคลาภกับ ปู่เสือมหามงคล และท้าวเวสสุวรรณสีเงิน กันอย่างเนืองแน่นทุกระเบียบนิ้ว

จากการสอบถามชาวบ้าน ที่มาร่วมในพิธีได้เปิด เผยว่า ตนได้มาทำพิธีเจิมหน้าเจิมมือและอาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์เอ้ เป็นครั้งที่ 14 แล้ว ซึ่งแต่ละครั้งที่ตนมาพอกลับไปก็มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีโชคลาภอยู่ตลอด และวันนี้ตนได้มาขอโชคลาภ ล้วงไหปิงปอง กับปู่เสือมหามงคลได้เลข 743

ตนก็จะนำไปเสี่ยงดวงในงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ตนทราบข่าวว่า มีผู้โชคดีเป็นเศรษฐีคนที่ 10 ของวัดถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 10 ใบ รวย 60 ล้านบาท ซึ่งตนก็หวังเล็กๆ จะมีโชคถูกรางวัลใหญ่กับเค้าบ้าง และหวังที่จะเป็นคนที่ 11 ของวัดเหมือนกัน

อีกทั้งยังมีชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างพากันขอโชคลาภปู่เสือมหามงคล และท้าวเวสสุวรรณสีเงิน ซึ่งมีการล้วงไหปิงปอง และจุดธูปขอเลขโดยเลขธูปที่จุดได้ 694 ซึ่งหลายคนก็ต่างมีความหวังที่จะมีโชคมีลาภในครั้งนี้ หลังมาทำบุญทอดกฐิน และทำพิธีกับพระอาจารย์เอก เกจิดังสายมูแห่งชลบุรี

