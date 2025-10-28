อุดรธานี ฮือฮาทั้งลานบวงสรวง หน้าเกาะคำชะโนด กลีบดอกดาวเรือง บูชา พ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าศรีประทุมมา เกาะกลุ่มกันเป็นตัวเลขชัด สามตัว-สองตัว ไม่พลาดเล็งเสี่ยงโชค งวด 1 พ.ย. นี้
28 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เกาะคำชะโนด วังนาคินทร์ ดินแดนพญานาคราช พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีประทุมมา บ้านโนนเมือง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วันนี้ที่เกาะคำชะโนด ยังเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวตามปกติ
ประชาชนเดินทางมาจากทุกสารทิศ เพื่อเข้ากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภ เหมือนที่เคยปฏิบัติ นักท่องเที่ยว เมื่อมาถึงเกาะคำชะโนด เข้ารับบัตรคิว เพื่อทางกรรมการชะได้เช็กว่า ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้จำนวนเท่าใด แต่ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้บางตา
พอนักท่องเที่ยวรับบัตรคิวแล้ว ก็เดินเข้าประตูวังนาคินทร์คำชะโนด เข้ากราบไหว้เพื่อขอพรขอโชคจากพ่อปู่แม่ย่า ตามความเชื่อศรัทธา ใช้เวลาไม่นานก็เดินต่อไปยัง ต้นมะเดื่อยักษ์ เพื่อขอโชคลาภบางคนกราบขอโชคเสร็จแล้ว สายตาดีมากมองไปที่ลำต้นมะเดื่อยักษ์ เห็นตัวเลขสามตัว 330 ตามสายของคนมองเห็น
บางคนยังไม่พอใจในตัวเลข ยิ่งใกล้วันหวยออก พอเดินออกจากเกาะต้องแวะที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำขะโนด มีโต๊ะบวงสรวง โต๊ะที่เดินทางมาจาก กทม. มาบวงสรวง เปิดทรัพย์รับโชค พอเสร็จพิธีบวงสรวง คนชอบหาตัวเลขส่องไปที่ขันน้ำมนต์พิธี ไปเจอกลีบดอกดาวเรือง ที่โปรยบูชาปู่ย่าเกาะกันเป็นตัวเลขสามตัว 659 บางคนเห็นเป็น 59, 50
สุดแท้สายตาและคนจะมองเห็นที่ต่างกัน เผื่อพ่อปู่แม่ย่ามาให้โชคในงวดวันที่ 1 พ.ย. นี้