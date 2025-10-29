เฮงๆรวยๆถูกหวยบ่อย แบงค์ ศรราม พระเอกลิเกดวงปัง ขอโชคลาภพ่อปู่เพชรคีรีมหามุนีศรีสุทโธนาคราช ให้เลขเด็ด 3 ตัว แฟนๆ
เป็นอีกคนที่มีดวงเรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชค ถูกหวยอยู่บ่อยๆ ล่าสุดเมื่อไม่กี่งวดที่ผ่านมาก็ถูกหวยร้อยกว่าใบด้วย สำหรับ แบงค์ ศรราม เอนกลาภ หรือ ศรราม น้ำเพชร พระเอกลิเกดัง
ล่าสุด แบงค์ ศรราม เผยคลิปขณะแจกเลขเด็ดให้แฟนๆ พร้อมแคปชั่นว่า “ขอโชคลาภ พ่อปู่เพชรคีรีมหามุนีศรีสุทโธนาคราช วัดถ้ำแจง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี”
โดยในคลิปเหมือนจะมองเห็นเลขปิงปองไม่ค่อยชัด หลายคนพยายามเพ่งมากๆ ขณะที่มีคนเอ่ยในคลิปเป็นตัวเลข 3 ตัวขึ้นว่า 3 – 8 – 7 ขณะที่พระเอกลิเกดังก็อวยพรแฟนๆด้วยว่า “เฮงๆ รวยๆครับ”