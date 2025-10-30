ส่งองค์เทพเจ้ากิ้วอ้วงฮุกโจ้วกลับสรวงสวรรค์ ปิดฉากเทศกาลกินเจปีนี้ ฮือฮาแห่ส่อง เลขหางประทัดได้เลข 2-3 ตัวตรง หวังมีโชคงวดวันที่ 1 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พงไล้ซาจับซาอิกเซียวกาะโรงเจบึงไร่หนึ่ง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายมนตรี โสภณารมย์ อุปนายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมะสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกับไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่ถือศีลกินเจในพื้นที่ต.บึง, ต.หนองขาม อ.ศรีราชา พร้อมใจสวมชุดขาว เข้าร่วมพิธีส่งองค์เทพเจ้ากิ้วอ้วงฮุกโจ้ว กลับสรวงสวรรค์

ซึ่งองค์เทพเจ้ากิ้วอ้วงฮุกโจ้วนั้น จะกลับสู่สรวงสวรรค์พร้อมกับรายชื่อของผู้ที่ถือศีลกินเจ เพื่อไปบันทึกไว้บนสวรรค์ ซึ่งแต่ละโรงเจนั้นจะมีรายชื่อผู้ที่ถือศีลกินเจบันทึกไว้

โดยแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ในแต่ละคืนนั้นผู้ที่ทำหน้าที่สวดมนต์จะอ่านรายชื่อให้ เง็กเซียนฮ่องเต้และพระกิ้วอ๋องไต่เต่รับทราบว่า ใครที่ลงชื่อและถือศีลกินเจในปีนี้บ้าง เพื่อที่จะช่วยอำนวยอวยพรให้ผู้ที่ได้ร่วมถือศีลกินเจอยู่อย่างเป็นสุขทั้ง ครอบครัวตลอดไป

ซึ่งในพิธีพระสงฆ์จีนนำสวดและองค์โป้ยเซียนโจวซือได้ประทับทรง ทำพิธีส่งองค์เทพเจ้ากิ้วอ้วงฮุกโจ้ว กลับสรวงสวรรค์ เป็นอันปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2568 ซึ่งทางโรงเจบึงไร่หนึ่ง จัดเทศกาลถือศีลกินเจตั้งแต่วันที่ 20-30 ต.ค.68 รวม 10 วัน

ในวันนี้เป็นวันปิดเทศกาลถือศีลกินเจ และเป็นวันส่งองค์เทพเจ้ากลับสู่สรวงสวรรค์ หลังจากที่จุดประทัดส่งองค์เทพเจ้าผู้ที่มาร่วมงานส่งองค์เทพเจ้าต่างพากันมาส่องเลขหางประทัด 083, 79 ไปเสี่ยงโชคกันในวันที่ 1 พ.ย.68 ที่จะถึงนี้ หวังมีโชคลาภที่ร่วมกันถือศีลกินเจมา 10 วัน

