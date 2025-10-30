พะเยา ฮือฮา ถูกรางวัลที่ 1 ถึง 7 ครั้ง ชาวบ้านแห่ไหว้ ขอโชคลาภ ท้าวเวสสุวรรณ วัดดังภูกามยาวหวังรับโชคดี เป็นเศรษฐีคนที่ 8 แจ้งเคล็ดลับ ได้เลขเด็ดเก็บเงียบเพียงลำพัง รอเสี่ยงโชควันหวยออก

ชาวบ้านแห่ขอโชคลาภองค์ท้าวเวสสุวรรณ มหาเทพทันใจ บริเวณวัดป่าพุทธชินวงศาราม หรือวัดม่อนพญานาค ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ก่อนวันหวยออกคึกคัก

ชาวบ้านเชื่อในความความศักดิ์สิทธิ์ และสามารถขอพรได้ ภายหลังมีข่าวแพร่สะพัดว่า มีชาวบ้าน ขอโชคลาภกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดนี้ ถูกหวยรางวัลที่ 1 ถึง 7 ครั้ง ซึ่งก่อนวันหวยออกจะมีผู้คนเดินทางเข้าสักการะกันอย่างต่อเนื่อง

30 ต.ค. 68 – ชาวบ้านในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว จากหลายพื้นที่ ต่างการเดินทางเข้าทำการไหว้สักการะขอพร องค์ท้าวเวสสุวรรณ มหาเทพทันใจ บริเวณวัดป่าพุทธชินวงศาราม หรือ วัดม่อนพญานาค กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะช่วงวันใกล้หวยออก

โดยชาวบ้านเชื่อในความความศักดิ์สิทธิ์ และสามารถขอพรได้สมหวัง ซึ่งที่ผ่านมา ข่าวแพร่สะพัด มีชาวบ้าน เดินทางมาขอโชคลาภกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่ วัดม่อนพญานาค โชคดี ร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่ 1 ถึง 7 ครั้ง จึงทำให้ผู้คนต่างเดินทางมาเข้าขอโชคลาภ และขอพรกันอย่างต่อเนื่อง คาดหวังว่า จะได้รับโชคดี เป็นเศรษฐี ถูกรางวัลที่ 1 เป็นคนที่ 8

ซึ่งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลายคน ต่างใช้วิธีการเสี่ยงเซียมซี เพื่อขอโชคและได้ตัวเลขที่ตนเองอธิฐาน เมื่อได้แล้วจะนำไปเสี่ยงโชคในวันที่หวยออก ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับการขอพรที่สำคัญ หากได้ตัวเลขเด็ดแล้ว จะเก็บไว้เพียงลำพัง เนื่องจากการให้พรหรือโชคลาภนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกเล่าว่า องค์ท้าวเวสสุวรรณ จะให้เฉพาะบุคคล ที่เดินทางเข้าสักการะ องค์ท้าวเวสสุวรรณ มหาเทพทันใจ ซึ่งเชื่อว่า ศักดิ์สิทธิ์มาก สำหรับการให้พรและให้โชคลาภ

