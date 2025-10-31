กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมพันธมิตร และประชาชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 93 รูป อุทิศถวายพระราชกุศลและน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคตครบสัตตมวาร
วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค. กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำโดยกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร้านค้า ผู้เช่าภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมใจกัน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 93 รูป เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตครบสัตตมวาร (7 วัน)
จากนั้น ได้ร่วมกันน้อมฯ ถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณพาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความอาลัยด้วยความจงรักและภักดีอย่างสุดจะพรรณา
และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยวิริยอุตสาหะในทุก ๆ ด้าน เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเสียสละและอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อพระราชภารกิจต่าง ๆ อันนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนชาวไทย
ทั้งนี้ กลุ่มสยามพิวรรธน์ ได้ตั้งจุดลงนามถวายความอาลัย ณ ชั้น M สยามพารากอน ชั้น G อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ รวมถึงบริเวณริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ชั้น M ทางเชื่อมรถไฟฟ้าไอคอนสยาม และ ชั้น M Event Space ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างชาติได้ร่วม น้อมฯ ถวายความอาลัย
โดยกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ร่วมใจแต่งกายไว้ทุกข์ น้อมฯ ถวายความอาลัย นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นระยะเวลา 30 วัน
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ได้จัดฉายสารคดีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ บนจอต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ ด้วยสำนึกในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรม พระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถในทุกด้าน
รวมถึงความเสียสละ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศตลอด พระชนม์ชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และ สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น (TNN)
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขอน้อมนำพระราช จริยวัตรและพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งความดีงาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้