กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ชวนร่วมงาน “มหานคร ใต้แสงจันทร์ ลอยกระทงวิถีไทย 15 จุด รอบกรุง” สืบสานประเพณีอันดีงาม

โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่จัดงาน เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “มหานคร ใต้แสงจันทร์ ลอยกระทงวิถีไทย 15 จุด รอบกรุง”

โดยกำหนดจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ พื้นที่จัดงานหลักและพื้นที่จัดงานย่อยรวม 15 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและกระจายความสุขให้กับประชาชนในทุกพื้นที่

  1. วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ
  2. วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  3. วัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง
  4. ป้อมพระสุเมรุ เขตพระนคร
  5. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ
  6. วัดศาลาแดง เขตบางแค
  7. วัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม
  8. วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
  9. วัดระฆังโฆสิตารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย
  10. Tree on 3 เขตบางคอแหลม
  11. สวนน้ำเสรีไทย เขตบึงกุ่ม
  12. คลองลำไทร เขตหนองจอก
  13. ลานวัฒนธรรม เขตคันนายาว
  14. ห้างพาซิโอ เขตสะพานสูง
  15. วัดสะพาน เขตคลองเตย

งานในปีนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ

กิจกรรมการแสดงบนเวที: เพลิดเพลินกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิจิตรงดงาม อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย, การบรรเลงดนตรีไทย, การแสดงพื้นบ้าน และการแสดงที่สะท้อนถึงประเพณีลอยกระทง

บูธร้านอาหารและเครื่องดื่ม: อิ่มอร่อยกับอาหารคาวหวานเลิศรสจากร้านอาหารชื่อดังกว่า ๒๐ บูธ ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อยในบรรยากาศแสงจันทร์

บูธกิจกรรมและ การสาธิตวัฒนธรรม: ร่วมเรียนรู้และทดลองทำกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย เช่น สาธิตการละเล่นไทยพื้นบ้าน: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกกับการสาธิตละเล่นที่หาชมได้ยาก

สาธิตงานฝีมือไทย: ชมและทดลองประดิษฐ์งานหัตถศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยหรือสาธิตการทำอาหารไทย และสาธิตการทำกระทงที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ (Eco-Friendly Krathong): เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง หยวกกล้วย หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน เดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่า ณ พื้นที่จัดงานทั้ง 15 จุด ใกล้บ้านท่าน เพื่อร่วมกันอธิษฐานจิต ขอขมาพระแม่คงคา และสัมผัสกับเสน่ห์ของ “มหานคร ใต้แสงจันทร์” ในคืนวันเพ็ญอย่างพร้อมเพรียง

