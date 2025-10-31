กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ชวนร่วมงาน “มหานคร ใต้แสงจันทร์ ลอยกระทงวิถีไทย 15 จุด รอบกรุง” สืบสานประเพณีอันดีงาม
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่จัดงาน เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “มหานคร ใต้แสงจันทร์ ลอยกระทงวิถีไทย 15 จุด รอบกรุง”
โดยกำหนดจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ พื้นที่จัดงานหลักและพื้นที่จัดงานย่อยรวม 15 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและกระจายความสุขให้กับประชาชนในทุกพื้นที่
- วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ
- วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
- วัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง
- ป้อมพระสุเมรุ เขตพระนคร
- วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ
- วัดศาลาแดง เขตบางแค
- วัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม
- วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
- วัดระฆังโฆสิตารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย
- Tree on 3 เขตบางคอแหลม
- สวนน้ำเสรีไทย เขตบึงกุ่ม
- คลองลำไทร เขตหนองจอก
- ลานวัฒนธรรม เขตคันนายาว
- ห้างพาซิโอ เขตสะพานสูง
- วัดสะพาน เขตคลองเตย
งานในปีนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ
กิจกรรมการแสดงบนเวที: เพลิดเพลินกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิจิตรงดงาม อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย, การบรรเลงดนตรีไทย, การแสดงพื้นบ้าน และการแสดงที่สะท้อนถึงประเพณีลอยกระทง
บูธร้านอาหารและเครื่องดื่ม: อิ่มอร่อยกับอาหารคาวหวานเลิศรสจากร้านอาหารชื่อดังกว่า ๒๐ บูธ ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อยในบรรยากาศแสงจันทร์
บูธกิจกรรมและ การสาธิตวัฒนธรรม: ร่วมเรียนรู้และทดลองทำกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย เช่น สาธิตการละเล่นไทยพื้นบ้าน: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกกับการสาธิตละเล่นที่หาชมได้ยาก
สาธิตงานฝีมือไทย: ชมและทดลองประดิษฐ์งานหัตถศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยหรือสาธิตการทำอาหารไทย และสาธิตการทำกระทงที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ (Eco-Friendly Krathong): เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง หยวกกล้วย หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน เดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่า ณ พื้นที่จัดงานทั้ง 15 จุด ใกล้บ้านท่าน เพื่อร่วมกันอธิษฐานจิต ขอขมาพระแม่คงคา และสัมผัสกับเสน่ห์ของ “มหานคร ใต้แสงจันทร์” ในคืนวันเพ็ญอย่างพร้อมเพรียง