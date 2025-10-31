ตชด. เสริมเขี้ยวเล็บ นำกำลังพลฝึกต่อต้านโดรน สร้างความเชี่ยวชาญใช้อาวุธยิงทำลาย ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องตามชายแดน รักษาอธิปไตยของชาติ

31 ตุลาคม 2568 – ที่ค่ายพระราม 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกยิงทำลายโดรน เสริมทักษะในการสร้างความเชี่ยวชาญใช้อาวุธ ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องตามชายแดน เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ

พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดเผยว่า การฝึกยิงทำลายโดรน เป็นนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ที่มีความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องตามชายแดน เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ เป็นการเสริมทักษะในการสร้างความเชี่ยวชาญใช้อาวุธเพื่อยิงทำลายโดรน ถ้าไม่สามารถสกัดกั้นได้ หากพบพฤติการณ์เป็นภัยคุกคามร้ายแรง ที่อาจกระทบต่อชีวิตของกำลังพลและประชาชน รวมถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ

