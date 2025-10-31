กลุ่มบริษัท ช.การช่าง เข้าลงนามถวายอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 31 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร, น.ส.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และนายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ช.การช่าง ต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยในทุกภูมิภาค ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ขอน้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

