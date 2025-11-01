สารวัตรใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี นำกำลังพร้อมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวออกดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเทศกาลฮาโลวีน
31 ต.ค. 68 – พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศิริเจริญนำ สวญ.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 และอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ออกดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง S.T.C. และ สถานที่จัดกิจกรรมฮาโลวีนในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ ตรวจตราเข้มตามสถานบริการในพื้นที่
โดยได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.สถานบริการ และเน้นยำ้ในเรื่องห้ามเด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการและให้ทางร้านตรวจเข้มในเรื่องยาเสพติดในสถานบริการและห้ามนักท่องเที่ยวพกพาอาวุธเข้าไปเด็ดขาด
ปรากฏกายสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งทักทายมวลชนกับประชาชนและนักท่องเที่ยวสร้างความเป็นมิตรและเป็นกันเองกับประชาชน
ทั้งนี้ ฝากประชาสัมพันธ์ แอปพิเคชั่น นักท่องเที่ยวทราบหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งผ่านแอปพิเคชั่นThailand Tourist Police และสายด่วน 1155