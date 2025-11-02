รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จ.ชลบุรี (มทร.ตะวันออก) เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมศิษย์เก่าบางพระ ณ สนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรี่คลับ ชิงถ้วยเกียรติยศจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อ 31 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าบางพระ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าคณาจารย์ บุคลากร และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมศิษย์เก่าบางพระ และ มทร.ตะวันออก

ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยไมตรีจิต สร้างความประทับใจแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ มีศิษย์เก่าบางพระ อาจารย์อาวุโส บุคลากร มทร.ตะวันออก ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจแก่ศิษย์เก่าบางพระ ตามสโลแกน “บางพระ พี่น้อง เพื่อนพ้องต้องรักกัน”

