มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2568 ณ พระอารามหลวง วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี
ในการนี้ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน บุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า ชมรม มก.อาวุโส พร้อมด้วยนักเรียนและ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสภณคณาภรณ์ ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานพระสงฆ์ และ พระครูกิตติธรรมนาถ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ประสานงานการจัดเตรียมพิธี
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2567 เริ่มด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงหน้าพระอุโบสถ วงดุริยางค์เครื่องลมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Winds บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จบแล้วถวายความเคารพและถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นรับผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน วงดุริยางค์เครื่องลมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Winds บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานในพิธีเดินเข้าสู่พระอุโบสถ พร้อมวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรมและพระสงฆ์รูปที่ได้รับฉันทานุมัติให้เป็นผู้ครองผ้าพระกฐินลงไปครองผ้า
จากนั้น ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธี ถวายเครื่องบริวารพระกฐิน รองอธิการบดี ถวายผ้าไตรจีวร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ต่อจากนั้น ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและกิจกรรมพิเศษ ประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงพระอาราม เป็นจำนวนยอดเงินรวม 2,137,588.50 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ประธานในพิธี ถวายใบปวารณาแด่ พระเดชพระคุณพระโสภณคณาภรณ์ ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) ประธานพระสงฆ์ จากนั้นกรวดน้ำ รับพร เสร็จแล้วกราบลาพระประธานประจำพระอุโบสถและพระสงฆ์ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่โต๊ะหมู่หน้าพระอุโบสถ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ ยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนยอดเงินรวม 2,137,588.50 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบด้วย ซึ่งในยอดเงินดังกล่าวประกอบด้วยการถวายสมทบในพระกฐินพระราชทาน บำรุงวัด ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” และ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม วัดเขาบางทราย และถวายพระภิกษุสงฆ์
กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐิน แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐินจะมีกำหนดระยะเวลาถวาย 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วัดเขาบางทราย เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย เนื่องจากด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง เขาพระพุทธบาทบางทรายมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขาสามยอด ตามลักษณะของภูเขาที่มี 3 ยอด ยอดแรกเป็น ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดเขาถัดมาเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ต้นและยอดเขาสุดท้ายเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์โพรง ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2489
สถานที่สำคัญของวัดเขาบางทราย อาทิ มณฑปพระพุทธบาท ตั้งอยู่บริเวณยอดเขาพระพุทธบาท
วัดเขาบางทราย ด้านในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่เปิดให้ประชาชนกราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและ ณ จุดนี้จะมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของเมืองชลบุรีได้รอบทิศทาง วิหารพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ซึ่งมีลักษณะเป็นเก๋งจีน ตั้งอยู่บริเวณยอดเขาพระพุทธบาท พระอุโบสถ ภายในวัดเขาบางทรายมีพระอุโบสถเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้านในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองทองเป็นพระประธาน บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถมีพระเจดีย์ทรงระฆังสีทองตั้งเด่นตระหง่าน โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เขียวขจีสงบร่มรื่น พระอุโบสถแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของทางศาสนา และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก หลังจากที่ทำ “พิธีพลีกรรมตักน้ำ” สระเจ้าคุณเฒ่า ในวัดเขาบางทรายยังเป็นที่ตั้งของสระเจ้าคุณเฒ่า ซึ่งเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวชลบุรีมาอย่างยาวนาน เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่งทั่วประเทศไทย โดยที่ฐานสระใต้ล่างเป็นหินภูเขาทั้งหมด เสมือนเป็นรากเขา รูปทรงของสระคล้ายหวด รองรับน้ำฝนที่ไหลลงมาจากยอดเขาที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทแล้วไหลผ่านปูชนียสถานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในวัดลงสู่ลำห้วยแล้วไหลมารวมกันที่สระแห่งนี้สระแห่งนี้ใช้ประกอบในราชพิธีสำคัญ ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน
ในสมัยรัชกาลที่ 10 ปี พ.ศ. 2562 ใช้ทำ “พิธีพลีกรรมตักน้ำ” สำหรับการเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและในปี 2567 ปีมหามงคล สระเจ้าคุณเฒ่าถูกใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญอีกครั้ง ในพิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567