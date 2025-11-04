ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเนื่องในโอกาส ครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
ด้วยในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของราษฎรผู้เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและช่วยยกระดับการรักษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ต่อมาทรงได้ขยายขอบข่ายการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
สำหรับมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2568 ณ ชั้น 6 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนองการดำเนินงานตามพระปณิธานในการดูแลส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา ผ่านกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพอันหลากหลายภายในงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานทั้ง 3 วัน ได้จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้หลากหลายหัวข้อทั้งในเชิงวิชาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ อาทิ การใช้ชีวิตให้มีสุขภาวะดีในโลกที่เปลี่ยนแปลง และเทรนด์อาหารเพื่อความยั่งยืน”, นวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง , “นวัตกรรมรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ผ่าตัดด้วย PRP บรรเทาปวดสู่การฟื้นฟูด้วยเกล็ดเลือด” และ “นวัตกรรมเซรั่มกะหล่ำปลี” , การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้สูงวัย , สะเก็ดเงินไม่ใช่จุดจบ: เส้นทางสู่การดูแลผิวหนังที่ยั่งยืน , การดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย , การสร้างสังคมสู่ความยั่งยืน , ทำทุกวันให้เคลื่อนไหว ห่างไกลโรคอย่างยั่งยืน
พร้อมด้วย 7 โซนกิจกรรมที่ช่วยเตรียมพร้อมให้ทุกก้าวของชีวิตสู่การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ได้แก่ โซน SX Food “อาหาร” เพื่อความยั่งยืนและนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ โซน Exercise “ออกกำลังกาย” ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย โซน CRA Innovation ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพแบบคาร์บอนต่ำสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนและ”อากาศที่ดีต่อสุขภาพ”ในระยะยาว โซน Health & Wellness “องค์ความรู้สุขภาพ” และการป้องกันโรคจากศูนย์/คลินิกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อาทิ วิเคราะห์ธาตุการแพทย์บูรณาการ ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจโปรตีนในปัสสาวะคัดกรองโรคไต โซน Green Volunteer “อาสา”สายกรีนร่วมสร้างสังคมสดใสกับกิจกรรมตลาดนัดสร้างสรรค์สินค้ายั่งยืน โซน Active Aging “อายุวัฒน”จักรวาลผู้สูงวัยสร้างสภาพแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ และโซน Space Age เสือ“อวกาศ” ร่วมช้อปได้บุญกับผลิตภัณฑ์การกุศล สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ชุดเสืออวกาศ นอกจากนี้ มหกรรมส่งเสริมสุขภาพยังได้ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล CRA Charity Run#5 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นรูปแบบการออกกำลังกาย Virtual Run ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge ในรายการ CRA Charity Run#5 โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับเสื้อวิ่งออกกำลังกายพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์เสืออวกาศ Blanc de Chine Tiger พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึกจากกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านศิลปะของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาเสมือนจักรวาลแห่งน้ำพระทัยที่ทรงมีปณิธานในการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพแก่พสกนิกรไทย รวมทั้งทรงตั้งมั่นให้งานศิลปะของพระองค์สร้างความสุขทางใจและยังประโยชน์ต่อยอดสู่การช่วยเหลือประชาชนผ่านนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดเสืออวกาศ “จักรวาลแห่งน้ำพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ณ ชั้น 1 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งร่วมส่งต่อความช่วยเหลือผ่านการร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส และสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น และเพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนของประเทศและสังคมไทยมีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรงเป็นกำลังของประเทศต่อไป ตามพระปณิธาน สามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 942-3-00099-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 468-100658-8 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และสามารถร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศล สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ชุดเสืออวกาศ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้ที่ชั้น 1 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน และ ชั้น 1 อาคารอัครราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือช่องทางออนไลน์ LINE Shop มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ (LINE @srisavangavadhana คลิก https://lin.ee/LY7J6j7f )