กระทรวงกลาโหม – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจ ด้านความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา วิจัย และเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงของชาติ

พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามใน “บันทึกแสดงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ของบุคลากรและกำลังพลของกระทรวงกลาโหม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ได้แก่ พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เสนาธิการทหาร, เสนาธิการกองทัพบก, เสนาธิการกองทัพเรือ และเสนาธิการกองทัพอากาศ ร่วมลงนามในฐานะพยาน

การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองหน่วยงาน โดยมุ่งเน้น
๑) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงของชาติ
๒) การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และการป้องกันประเทศ
๓) การพัฒนาบุคลากรและกำลังพลของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติการ
๔) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
๕) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรทางการศึกษา สื่อการสอน และการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด
๖) การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจ พร้อมส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการฝึกอบรมของกองทัพ

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการ ระหว่างภาครัฐและสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางวิชาการของกำลังพล และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงนับเป็นการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนากำลังคนด้านความมั่นคงของชาติ ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างยั่งยืน

