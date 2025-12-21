จตุพร บุรุษพัฒน์ เปิดเกมการเมืองจากคนทำงานจริง ชู ‘โอกาสใหม่’ นำการบริหารสู่ทางออกประเทศ ไม่ใช่เล่นการเมือง

วันที่ 21 ธ.ค.2568 พรรคโอกาสใหม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการบนสมรภูมิการเมืองไทย พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่า ประเทศไทยไม่ขาดปัญหาแต่ขาด“การบริหารจัดการที่มองเห็นทางออก” การเปิดตัวพรรคโอกาส นําโดย จตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีฯกระทรวงพาณิชย์,อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งยังเคยรับตําแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้มีประสบการณ์ตรงในการบริหาร ประเทศ เชิงระบบ

พร้อมทีมผู้สมัคกรุงเทพมหานคร และตัวแทนจากทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิกฤติเปลี่ยนไทย โอกาสใหม่เปลี่ยนอนาคต” พรรคโอกาสใหม่ชี้ชัดว่า การเมืองต้องไม่หยุดอยู่แค่คํามั่นสัญญา แต่จะต้องเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาจริงของประชาชนด้วยการบริหาร จัดการอย่างเชี่ยวชาญ โดยผู้มีประสบการณ์ การทํางานจริงในระบบราชการระดับประเทศ

ทําไมต้องมอง ‘โอกาสใหม่’ จตุพร บุรุษพัฒน์ ระบุว่า วิกฤติที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือคุณภาพชีวิต ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นการสะสมจากโครงสร้างที่ขาดการจัดการอย่างเป็นระบบพรรคโอกาสใหม่จึงก่อตั้งขึ้นบนความเชื่อว่า“ถ้ามองเห็นปัญหาอย่างตรงไปตรงมา เราจะมองเห็นโอกาสในการ แก้ไข” และโอกาสนั้น ต้องไม่จํากัดอยู่แค่คนบางกลุ่ม แต่ต้องเป็นโอกาสสําหรับ คนไทยทุกคน

นโยบายพรรค : ไม่ใช่นโยบายขายฝัน แต่คือสิ่งที่ทําได้จริง หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ย้ำว่านโยบายของพรรค ไม่ได้ถูกเขียนขึ้น เพื่อความนิยมระยะสั้น แต่เกิดจากประสบการณ์การทํางานจริงในระบบราชการระดับประเทศ “เราทําในสิ่งที่เราเห็น เราพูดในสิ่งที่เราเคยรับผิดชอบและเรานําเสนอในสิ่งที่เรารู้ว่าทําได้จริง”

นโยบายทุกด้านของพรรค จึงถูกออกแบบบนฐานข้อมูล ประสบการณ์และการบริหารจัดการเชิงระบบไม่ใช่การ นําเสนอเพื่อเอาใจแต่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน สําหรับปัญหาเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนเป็นอีกเรื่องที่สําคัญและ ควรต้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหานี้โดยเร็ว ซึ่งหนี้ครัวเรือนไม่ใช่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวแต่คือปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ซึ่งแนวทางของพรรค ได้แก่ แก้หนี้อย่างมีระบบไม่ผลักภาระให้ประชาชน, สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่การพัฒนาทักษะอาชีพ, เชื่อมเศรษฐกิจกับ คุณภาพชีวิต หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ย้ำว่า “ประเทศไทยไม่ใช่สนามฝึกมือ แต่ต้องการคนที่มีประสบการณ์และพร้อมรับผิดชอบจริง”

โอกาสใหม่กับคนไทยและคนกรุงเทพ : การวางแผนอย่างเป็นระบบ ดร.อาย อนุสรี ทับสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ระบุว่า ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณ แต่เกิดจากการขาด “การวางแผนแบบทั้งระบบ” พรรคโอกาสใหม่จึงเสนอการยกระดับชีวิตประชาชน ตั้งแต่เกิดจนถึงบั้นปลาย ผ่านระบบสาธารณสุขที่ ป้องกันโรคควบคู่ การรักษา ลดการรอเตียง รอคิวด้วยการบริหารทรัพยากร ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชีวิตของคนไทย ทุกคนมีค่าเท่ากันในทางปฏิบัติไม่ใช่แค่ในนโยบาย

 

ดร. อาย ย้ำว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ควรเริ่มจากการแจกเงินแต่ต้องเริ่มจากการทําให้ประชาชน “แข็งแรงพอที่จะแข่งขันได้” ทั้งแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ และแรงงานแพลตฟอร์มผ่านการ คุ้มครองตามกฎหมาย การพัฒนาทักษะที่เรียนรู้ได้ทุกวัยและการยกเครื่อง ระบบราชการให้คล่องตัว โปร่งใส พร้อมปราบทุนเทา สแกมเมอร์ และผู้ทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ประเทศไทยหลุด จาก วงจรแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเดินสู่การบริหารประเทศที่ทําได้จริง

พรรคโอกาสใหม่ประกาศชัดว่าการเมืองต้องกลับมาเป็นเรื่องของ “การแก้ปัญหา” ไม่ใช่การแข่งขันของคําสัญญา ด้วยผู้นําที่มากประสบการณ์ทีมงานที่เข้าใจระบบและนโยบายที่ยืนอยู่บนความเป็นจริง โอกาสใหม่จึงไม่ใช่แค่ชื่อพรรคแต่คือความพยายามสร้างทางออกใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศ กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

ในวิกฤติมักมี “โอกาส” วันนี้ประเทศไทยมี “โอกาสใหม่” “วิกฤติเปลี่ยนไทย โอกาสใหม่เปลี่ยนอนาคต”
โอกาสในการลงมือทํา โอกาสในการเปลี่ยน โอกาสของคนทุกคน “โอกาสใหม่” สําหรับคนไทยทุกคน

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