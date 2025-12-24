‘ทวี สอดส่อง’ เปิดรหัส “0-10-100” นโยบายดับไฟใต้ของพรรคประชาชาติ แก้ปัญหาแบบครบถ้วนทุกมิติ ทุจริตคอรัปชั่น-การศึกษา-กระตุ้นเศรษฐกิจ-ความยุติธรรม
วันที่ 24 ธ.ค. 2568 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญ มีผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคประชาชาติจำนวนมาก โดยเสนอว่า จะต้องแก้ปัญหาภาคใต้ที่เรื้อรังมานาน ด้วยนโยบาย “0-10 และ100”
พ.ต.อ.ทวี อธิบายคำว่า “0” หมายถึง การโกงการทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่ภาคใต้ต้องเป็นศูนย์ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยต้องไม่มีเด็กที่ต้องออกจากระบบการศึกษาหรือ Drop out ต้องเป็นศูนย์เช่นกัน สำหรับ“10” คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยจะสร้าง GDP ให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 10%
เนื่องจากในปัจจุบันตัวเลข GDP ในพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ส่วน“100” คือหลักเรื่องความยุติธรรม โดยการบังคับใช้หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐต้องมีความสมบูรณ์เต็ม 100% เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้ผล
“นโยบายสำคัญของพรรคประชาชาติ ในการดับไฟใต้ให้ได้ก็คือ นโยบาย 0-10 และ100 นั่นเอง” พ.ต.อ.ทวี กล่าว