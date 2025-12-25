สุชาติ-ชาบีดา ประธานพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมกุยบุรีแก่กรมศิลปากร เพื่อจัดสร้างพระโกศ-พระหีบจันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมแปรรูปจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน 20 ต้น เพื่อใช้ในการจัดสร้างพระโกศและพระหีบไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้สมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณี
25 ธันวาคม 2568 ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส.ชาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมแปรรูป
โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบไม้จันทน์หอม
ไม้จันทน์หอมที่นำมาส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไม้ที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ จำนวน 20 ต้น จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผ่านพิธีบวงสรวงและแปรรูปอย่างพิถีพิถันโดยชุดจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้เนื้อไม้ที่มีคุณภาพสูงสุด มีกลิ่นหอมจัด และสีน้ำตาลอมเหลืองตามลักษณะมงคล
โดยรายละเอียดการส่งมอบประกอบด้วย ไม้จันทน์หอมแปรรูป (ไม้ท่อน) จำนวน 130 ท่อน ไม้จันทน์หอมแปรรูป (ไม้แผ่น) จำนวน 1,000 แผ่นปริมาตรรวม: 4.48 ลูกบาศก์เมตร
นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีส่วนสำคัญในพระราชพิธีอันทรงเกียรติ “ไม้ที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูง เนื้อไม้ละเอียดและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักช่างสิบหมู่ต้องการ เพื่อนำไปจัดสร้างพระโกศจันทน์และพระหีบจันทน์ให้สมบูรณ์ตามแบบแผนโบราณราชประเพณี ด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อ ‘แม่แห่งแผ่นดิน’
ด้าน น.ส.ชาบีดา เปิดเผยว่า ต่อจากนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ทั้งช่างโลหะ ช่างไม้ประณีต และช่างโกรกฉลุ จะดำเนินการจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทน์อย่างสุดฝีมือ ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อแสดงถึงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ขณะที่ นายอรรถพล เน้นย้ำถึงด้านการอนุรักษ์ว่า กรมฯ ได้ยึดถือแนวทาง “ตัด 1 ปลูก 10” โดยได้ปลูกต้นจันทน์หอมทดแทนคืนสู่ป่ากุยบุรีแล้วจำนวน 200 ต้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์จากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศเทือกเขาตะนาวศรีสืบไป
ในพิธีดังกล่าวมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองกระทรวง รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีสำคัญครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
ไม้จันทน์หอม ถือเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีกลิ่นหอมจัด เป็นไม้มีค่าที่หายาก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 15-20 เมตร มีเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง แน่นและมีน้ำหนักปานกลาง เมื่อตัดหรือขูดจะมีกลิ่นหอมจัดคล้ายกลิ่นจันทน์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “จันทน์หอม”
ไม้จันทน์หอมถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามที่คงอยู่แม้เมื่อดับขันธ์ไปแล้ว กลิ่นหอมของไม้จันทน์หอมเชื่อว่าจะช่วยส่งเสด็จพระบรมศพสู่สุคติภพด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์