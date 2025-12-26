เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 26 ธ.ค. พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช
รอง ผบก.จร. ว่าที่ พ.ต.อ.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม ผกก.2. บก.จร. คุณนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) คุณอัจฉรา เจริญพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดกา รอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) ดร.สัณห์ พันธ์ซะที ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) พ.ต.ท.ดามพวร ทองอิ่ม รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. พ.ต.ต.ภุชงค์ เม้าทุ่ง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจรฯ สน.วิภาวดี กก.2 บก.จร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับโทล์ลเวย์ ประจำปี 2568 บริเวณทางยกระดับอุตราภิมุข ด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง ดินแดง 1
ว่าที่ พ.ต.อ.เสกสรรค์ เปิดเผยว่า ภายในกิจกรรมได้มีการ มอบ “กระเป๋ากันง่วง” จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทาง และผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อช่วยลดอาการอ่อนล้า ป้องกันการหลับในระหว่างการขับขี่ เพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ขอความร่วมมือประชาชน พักผ่อนให้เพียงพอ หากรู้สึกง่วงให้จอดพักทันที เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง “ง่วงจอดพัก ไม่เสี่ยง เท่ากับ ปลอดภัย”