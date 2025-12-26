รองจ๋อร่วมป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการประชาอุ่นใจ เดินทางปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2569 ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแส ตรวจพื้นที่สายใต้ใหม่
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 26 ธ.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. มอบหมายให้พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. รับผิดชอบด้านยาเสพติด พ.ต.อ.มนต์ชัย อรุณส่องแสงดี ผกก.สน.ตลิ่งชัน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ตลิ่งชัน บก.สปพ. สุนัขตำรวจ บช.ปส. กรมการขนส่งทางบก ร่วม บขส.
เข้าร่วมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ป.ป.ส.กทม.) ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ( บช.น.) เปิดปฏิบัติการประชาอุ่นใจ เดินทางปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2569
โดยมีนายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสยาเสพติด ลงพื้นที่ตรวจสิ่งต้องสงสัยบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในเทศกาลปีใหม่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร