เดินวิ่งเพื่อแม่ แม่บ้าน ชาวสวนผลไม้ นักเรียน นักวิ่งมาราธอน และประชาชนทั่วไป กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม “วิ่งเพื่อแม่ บ้านน้ำฉ่า” ที่บ้านชโลดมพัฒนา ม.3 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ฯ
27 ธ.ค. 68 – เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสมทบทุนเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในสมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกในพระมหาธิคุณของพระองค์ท่าน พร้อมสนองพระประสงค์ที่ต้องการให้กองทุนสานต่อกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ด้านนายทวีพร กุลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชโลดมพัฒนา หรือ บ้านน้ำฉ่า กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการระดมทุนเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักหมู่บ้านที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ให้มายิ่งขึ้น
ซึ่งการวิ่งในครั้งนี้เริ่มปล่อยตัวจากหน้า สำนักงาน สหกรณ์เครดิตยูเนียน ชโลดมพัฒนา จำกัด ไปตามถนนของหมู่บ้านระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ท่ามกลางธรรมชาติของสวนผลไม้ ทั้งสวนทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง แม้ช่วงนี้ยังไม่มีผลผลิต แต่บรรยากาศที่ได้ก็บริสุทธิ์สะอาด ปลอดมลพิษ สวยงามตามวิถีชาวสวนผลไม้
ด้าน คุณครู Pat beecher ครูสอนภาษาอังกฤษ ชาวชิคาโก USA ที่เลือกมาเช่าบ้านอยู่ในชุมชนแห่งนี้ เล่าว่า ที่เลือกมาอยู่ที่นี่ เพราะชอบอากาศ ที่สดชื่น ตนเองจะวิ่งทุกเช้า เพราะในหมู่บ้านล้วนมีแต่สวนผลไม้ที่เขียวสวยงาม ดีต่อสุขภาพจนทำให้ตนเองหลงรักพื้นที่แห่งนี้
สำหรับ พื้นที่ บ้านชโลดมพัฒนา หรือ บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นหมู่บ้านผลไม้ที่มีอายุนานกว่า 100 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สวนผลไม้ทั้งมังคุค ทุเรียน และเงาะประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีผลไม้ให้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความหวังในการสร้างรายได้ของคนในสวน