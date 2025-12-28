สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนกางเต็นท์ ดูดาว ส่องสัตว์ รับลมหนาว ชมความสวยงามริมทะเลสาบเต็มอิ่ม ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบ-งดงาม พร้อมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

28 ธ.ค. 68 – นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปี จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศเย็นสบาย ท่ามกลางหุบเขา และธรรมชาติที่บริสุทธิ์

โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ คือกางเต็นท์ดูดาว ริมทะเลสาบ และการชมสัตว์ป่ายามค่ำคืน หรือ Night Zoo เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ในมุมมองที่แตกต่าง นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ฝูงกวางดาว กวางป่า เนื้อทราย ที่ออกหากินตามธรรมชาติ สัมผัสชีวิตสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน อีกหนึ่งมุมมองของชีวิตสัตว์ที่ต่างไปจากในเวลากลางวัน เช่น คุณแฟลช สลอตสองนิ้ว เซเลปชื่อดังของสวนสัตว์ที่หลับในเวลากลางวัน ฮิปโปโปเตมัส ดูพฤติกรรมการนั่งหลับของ ยีราฟ ฝูงม้าลาย แรดขาว เสือโคร่ง เลียงผา นางอาย และอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคมนี้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนกางเต็นท์ ดูดาว ส่องสัตว์ รับลมหนาว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สำหรับ ค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อร่วมเคานต์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศความหนาวเย็น และชมความสวยงามของดวงดาวริมทะเลสาบอย่างเต็มอิ่ม พร้อมก้าวเข้าสู่ปีใหม่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบและงดงาม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนชมความสวยงามริมทะเลสาบเต็มอิ่ม พร้อมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 1 มกราคม 2569 ร่วมฉลองวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการชมความน่ารักของ น้องหมูเด้ง ฮิปโปแคระ ชื่อดัง แพนด้าแดง ช้างว่ายน้ำ และเหล่าสัตว์ดาวเด่นอีกมากมาย ที่จะออกมาสร้างรอยยิ้ม และต้อนรับนักท่องเที่ยว อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน

ผู้ที่สนใจร่วมสร้างความทรงจำในเทศกาลปีใหม่นี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่พักได้ที่ เฟซบุ๊ก โปรโมชั่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หรือโทรศัพท์หมายเลข 038-318444

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว – https://khaokheow.zoothailand.org/intro.php

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