สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนกางเต็นท์ ดูดาว ส่องสัตว์ รับลมหนาว ชมความสวยงามริมทะเลสาบเต็มอิ่ม ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบ-งดงาม พร้อมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
28 ธ.ค. 68 – นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปี จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศเย็นสบาย ท่ามกลางหุบเขา และธรรมชาติที่บริสุทธิ์
โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ คือกางเต็นท์ดูดาว ริมทะเลสาบ และการชมสัตว์ป่ายามค่ำคืน หรือ Night Zoo เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ในมุมมองที่แตกต่าง นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ฝูงกวางดาว กวางป่า เนื้อทราย ที่ออกหากินตามธรรมชาติ สัมผัสชีวิตสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน อีกหนึ่งมุมมองของชีวิตสัตว์ที่ต่างไปจากในเวลากลางวัน เช่น คุณแฟลช สลอตสองนิ้ว เซเลปชื่อดังของสวนสัตว์ที่หลับในเวลากลางวัน ฮิปโปโปเตมัส ดูพฤติกรรมการนั่งหลับของ ยีราฟ ฝูงม้าลาย แรดขาว เสือโคร่ง เลียงผา นางอาย และอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคมนี้
สำหรับ ค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อร่วมเคานต์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศความหนาวเย็น และชมความสวยงามของดวงดาวริมทะเลสาบอย่างเต็มอิ่ม พร้อมก้าวเข้าสู่ปีใหม่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบและงดงาม
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนชมความสวยงามริมทะเลสาบเต็มอิ่ม พร้อมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 1 มกราคม 2569 ร่วมฉลองวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการชมความน่ารักของ น้องหมูเด้ง ฮิปโปแคระ ชื่อดัง แพนด้าแดง ช้างว่ายน้ำ และเหล่าสัตว์ดาวเด่นอีกมากมาย ที่จะออกมาสร้างรอยยิ้ม และต้อนรับนักท่องเที่ยว อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน
ผู้ที่สนใจร่วมสร้างความทรงจำในเทศกาลปีใหม่นี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่พักได้ที่ เฟซบุ๊ก โปรโมชั่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หรือโทรศัพท์หมายเลข 038-318444
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว – https://khaokheow.zoothailand.org/intro.php
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