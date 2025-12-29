จากใจแนวหลัง สู่แนวหน้า สมท.กอ.รมน. ผนึกพลังภาคีเครือข่าย เติมขวัญกำลังใจทหาร ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

29 ธ.ค. 2568 – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. (ผอ.สมท.กอ.รมน.) พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ, ชมรม พคบ., สมาคมไทย–ซิกข์

ชายแดนไทย-กัมพูชา

จากใจแนวหลัง สู่แนวหน้า ผนึกพลังภาคี เติมขวัญกำลังใจทหาร ชายแดนไทย-กัมพูชา

เพื่อความมั่นคงแห่งประเทศไทย และเครือข่ายมวลชนของ กอ.รมน. เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ให้กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว

ชายแดนไทย-กัมพูชา สะท้อนพลังแห่งความสามัคคีของทุกภาคส่วน

โดนมี พล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ให้การต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบกำลังใจ ความห่วงใย และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชนไปสู่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มแข็งและเสียสละในสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปมอบให้นั้นประกอบไปด้วย

– น้ำดื่ม 300 แพ็ก
– เสื้อรองใน 1,500 ตัว
– กางเกงใน 1,500 ตัว
– ถุงเท้า 1,500 คู่
– เสื้อยืด 400 ตัว
– ข้าวพร้อมทาน 3,000 ถ้วย
– ปลากระป๋อง 7,200 กระป๋อง
– ขนม 38 ลัง
– กล้วยฉาบ 200 ถุง
– เครื่องดื่มชูกำลัง 19 ลัง

สำหรับการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่พร้อมยืนเคียงข้างกำลังพลแนวหน้า เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ และร่วมกันพิทักษ์รักษาความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศให้เกิดอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กอ.รมน. – https://www.isoc.go.th/intro.php

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