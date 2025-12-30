ไทยเบฟมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟจราจร และเครื่องดื่ม สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ รณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมส่งมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟจราจร และเครื่องดื่ม ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อสนับสนุนการทำงาน และนำไปกระจายสู่ด่านชุมชนทั่วประเทศในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 นี้

โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.. 2569 จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา ร่วมด้วย นายกร พันธุเสน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ รวมถึงอาสาสมัครต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยเบฟได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง มากมาย ภายใต้โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มเพื่อสนับสนุนการทำงานของทางภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานต่าง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการเกิดบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561” และได้ขยายความเชื่อมโยง

สู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการมอบเสื้อกั๊กรักษ์โลกสะท้อนแสงที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลขวด PET ตามแนวนโยบาย BCG Model ในเรื่องของการ Reuse นำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้

ขวดน้ำที่ใช้แล้ว หรือขวด PET จำนวน 13 ขวด เข้าสู่กระบวนถักทอเป็นเส้นใยจนได้เสื้อกั๊กรักษ์โลก 1 ตัว และนำไปมอบให้หน่วยงานต่าง ในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวันนี้เราได้นำเสื้อกั๊ก จำนวน 5,250 ตัว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกได้ถึง 68,650 ขวด กระบองไฟ จำนวน 2,300 ชิ้น และน้ำดื่ม จำนวน 1,070 แพ็ค มามอบให้กับ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กระจายไปยังเจ้าหน้าที่ตามด่านชุมชนต่าง ทั่วประเทศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บนท้องถนน ตลอดจนดูแลให้พี่น้องประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่ารัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้มีการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ภายใต้แนวคิด ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ

โดยมุ่งเน้น การบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย มูลนิธิ และอาสาสมัครต่าง ที่ได้ให้ความร่วมมือ เสียสละ ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ มาร่วมปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ .. 2569 เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ

นายกร พันธุเสน หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อหลัก ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ทุกภาค

ส่วนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พลเรือน และอาสาสมัครต่าง ในการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ

รวมถึงภาคเอกชน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ และสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ .. 2569”

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