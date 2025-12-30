“ไทยเบฟ” มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟจราจร และเครื่องดื่ม สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ รณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมส่งมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟจราจร และเครื่องดื่ม ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อสนับสนุนการทำงาน และนำไปกระจายสู่ด่านชุมชนทั่วประเทศในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 นี้
โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา ร่วมด้วย นายกร พันธุเสน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ รวมถึงอาสาสมัครต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยเบฟ” ได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆ มากมาย ภายใต้ “โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม” เพื่อสนับสนุนการทำงานของทางภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการเกิดบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561” และได้ขยายความเชื่อมโยง
สู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการมอบ “เสื้อกั๊กรักษ์โลกสะท้อนแสง” ที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลขวด PET ตามแนวนโยบาย BCG Model ในเรื่องของการ Reuse นำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้
ขวดน้ำที่ใช้แล้ว หรือขวด PET จำนวน 13 ขวด เข้าสู่กระบวนถักทอเป็นเส้นใยจนได้เสื้อกั๊กรักษ์โลก 1 ตัว และนำไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวันนี้เราได้นำเสื้อกั๊ก จำนวน 5,250 ตัว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกได้ถึง 68,650 ขวด กระบองไฟ จำนวน 2,300 ชิ้น และน้ำดื่ม จำนวน 1,070 แพ็ค มามอบให้กับ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กระจายไปยังเจ้าหน้าที่ตามด่านชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บนท้องถนน ตลอดจนดูแลให้พี่น้องประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้”
นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้มีการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ”
โดยมุ่งเน้น การบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย มูลนิธิ และอาสาสมัครต่าง ๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือ เสียสละ ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ มาร่วมปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ”
นายกร พันธุเสน หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “ จังหวัดนนทบุรีโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อหลัก ในการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พลเรือน และอาสาสมัครต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ
รวมถึงภาคเอกชน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ และสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569”