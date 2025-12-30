บริษัท ดรีมทอย มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ นิสิตพยาบาล มก.

บริษัท ดรีมทอย มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ นิสิตพยาบาล มก. โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าและร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จาก นายวิชัย กิจเลิศไพโรจน์ นางจิตราพร กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดรีมทอย จำกัด
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มก. รุ่นที่ 1 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
โอกาสนี้ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและกิจกรรมพิเศษ รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ณ ห้องอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 1 ในคณะที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัยและนวัตกรรมชีวเกษตรสุขภาพบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ขนาด 400 เตียง ปัจจุบันมีนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คน นิสิตคณะแพทยศาสตร์รุ่นที่ 1 จำนวน 47 คน นิสิตแพทย์รุ่นที่ 2 จำนวน 48 คน คน และกำลังเปิดรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2569 รวมทั้งยังมีการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ที่บางเขน อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รพ. เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รพ. ศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่านิยมหลัก S – M – S ดังนี้ S – Student and Customer-Center Excellence ใส่ใจผู้เรียนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง M – Managing for Innovation บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม S – Synergy of Knowledge for Societal Contribution สร้างพลังร่วมของความรู้เพื่อสังคม
และมีอัตลักษณ์ I O K คือ I – Integrity : สำนึกดี O – Outstanding Digital Technology : เทคโนโลยีเด่น K – Knowledge & Innovative Creation การสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็น KU NURSE พยาบาลแห่งศาสตร์แห่งแผ่นดิน
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสร้างกุศลในการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าและร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ผ่านเว็บ Donation punboon https://www.punboon.org/foundation/01162
2. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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