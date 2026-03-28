“นบ.ยส.24” สนธิกำลัง ทหาร-ตร.-ปกครอง ซุ่มสกัดแก๊งขนยานรกข้ามโขง ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด คนร้ายไหวตัวเผ่นหนีข้ามฝั่งลาว
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2568 ตามนโยบายของทางรัฐบาลและผู้บัญชาการทหารบกที่พิการป้องกันและปลอดยาเสพติด เริ่มตั้งแต่แนวชายแดนไทย ในทุกที่ ทางพล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) ที่ได้รับมอบนโยบายดังกล่าวมามอบให้กับทางผู้ปฏิบัติในพื้นที่
โดยจัดให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการปราบปรามยาเสพติดและความมั่นคงทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง สนธิกำลังเข้า ปฏิบัติการเชิงรุกในการหาข่าวเพื่อเป็นการ ป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย
โดยล่าสุด กกล.สุรศักดิ์มนตรี/ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน/บกควบคุมที่ 2 (ร.13) โดย ร้อย.ฉก.ทพ.2110 (หน่วยงานหลัก) ได้ตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ หลังได้รับแจ้งเตือนจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาบ้าข้ามแม่น้ำโขงจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้าสู่พื้นที่ อ.สังคม จ.หนองคาย โดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 2110 ทำหน้าที่เป็นหน่วยหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางกำลังซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเข้มงวด
กระทั่งช่วงเวลาประมาณ 22.15 น. ของวันที่ 27 มี.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตรวจพบเรือหางยาวต้องสงสัยแล่นข้ามแม่น้ำโขงมาจากฝั่ง สปป.ลาว โดยมีบุคคลบนเรือ 3 คน ใช้เส้นทางลัดเลาะตามเกาะดอน ก่อนจะเข้าจอดเทียบริมตลิ่งในพื้นที่บ้านแก้งใหม่ หมู่ 4 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
ต่อมาในเวลา 22.30 น. กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เร่งขนวัตถุต้องสงสัยลงจากเรือมาวางไว้บริเวณริมตลิ่งอย่างรวดเร็ว ก่อนจะรีบขึ้นเรือและพายหลบหนีกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบเป็นถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบรวม 5 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้าจำนวนมาก
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ 2,000,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดไว้ทั้งหมด โดยไม่พบผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ได้นำของกลางไปตรวจนับอย่างละเอียดที่ฐานปฏิบัติการ ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.สังคม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามเครือข่ายผู้กระทำผิดต่อไป