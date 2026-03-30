สจล. – นฤมิตไพรด์ – TCEB ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030 ผลักดันกรุงเทพมหานคร สู่ มหานครแห่งความหลากหลายระดับโลก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เพื่อพัฒนา “Pride Digital Platform” เครื่องมือยุทธศาสตร์สนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030
ภายในงานแถลงข่าว “Bangkok Pride Festival 2026” ซึ่งเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569 โดยมีไฮไลท์ขบวน Bangkok Pride Parade บนถนนสีลม ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร ในวันที่ 31 พฤษภาคม มุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งความหลากหลายระดับโลก
โดยมี รศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สจล., วาดดาว – อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด และ ภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บริษัท เยลโล่ แชนแนล จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้จัดงาน “DRAG BANGKOK Festival” ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงทางวิชาการดังกล่าวขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัล และกิจกรรมร่วมกัน
การมีส่วนร่วมของ สจล. ในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีและการออกแบบในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและองค์ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานงานระดับนานาชาติ ควบคู่กับกิจกรรมสำคัญภายในเทศกาล
อาทิ Bangkok Pride Awards, Bangkok Pride Forum และ DRAG BANGKOK Festival 2026 โดยความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะ Pride Destination ระดับโลก
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