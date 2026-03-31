บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ประกาศทิศทางธุรกิจปี 2569 มุ่งสู่ปีแห่งการ “ยกระดับศักยภาพ” (The Year of Expansion) กางโรดแมปเตรียมความพร้อมชิงเค้กประมูลโรงไฟฟ้าขยะรอบใหม่ พร้อมชูฐานะการเงินสุดแกร่งและการบริหารต้นทุนเหนือชั้นด้วย Synergy จากกลุ่ม BWG มั่นใจสร้าง New S-Curve และรายได้ประจำ (Recurring Income) ที่มั่นคงในระยะยาว
นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เผยว่า “หลังจากปี 2568 บริษัทฯ ได้เสริมสร้างฐานะการเงินให้แข็งแกร่งและปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปี 2569 นี้จะเป็นปีที่เรา ‘เร่งเครื่อง’ เต็มพิกัดเพื่อสร้างการเติบโตระลอกใหม่ โดยเรามีความพร้อมสูงสุดในการเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม (Waste-to-Energy: WTE) รอบใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งหากคว้าโครงการใหม่ได้ตามแผน จะเป็น Upside สำคัญที่ผลักดันทั้งรายได้และกำไรให้โตก้าวกระโดดในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ”
บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2569 ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก โดยเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานสู่ระดับสูงสุด การตั้งเป้ารักษาอัตราการเดินเครื่อง (Availability Factor) ของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและระบบควบคุมการผลิต เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) และสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ด้วยจุดแข็งด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิง SRF (Solid Recovered Fuel) รวมถึงการสนับสนุนด้านวัตถุดิบจากกลุ่มเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) ส่งผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิงและการบริหารต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานสะอาด โดยนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ (WTE) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดรูปแบบอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนภายใต้วินัยทางการเงินที่รัดกุม เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยไม่เพิ่มภาระหนี้เกินความจำเป็น
“เรามองว่าปี 2569 คือจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับองค์กร การรักษามาตรฐานการดำเนินงานในระดับสูงควบคู่ไปกับการคว้าโอกาสในโครงการใหม่ๆ จะเป็นแรงส่งให้ ETC เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ พร้อมส่งมอบคุณค่าและผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวตามพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน” นายศุภวัฒน์ กล่าวปิดท้าย
นักลงทุนจับตาปี 2569 ในฐานะ “ปีแห่งการยกระดับ” ของ ETC หากบริษัทสามารถรักษาอัตราการเดินเครื่องในระดับสูงต่อเนื่อง ควบคู่คว้าโครงการใหม่ตามแผน จะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการเติบโตของรายได้–กำไรในระยะถัดไป พร้อมเพิ่มศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว