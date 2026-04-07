สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดงาน “ตลาดนัด อย. เติมสุข ปลุกพลังชุมชน” บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูง
7 เมษายน 2569 – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดงาน “ตลาดนัด อย. เติมสุข ปลุกพลังชุมชน” เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูง พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
โดยนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเยี่ยมชมตลาดในครั้งนี้ด้วย
ซึ่ง ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ในราคาประหยัด ควบคู่กับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ โดยวิทยากรจาก รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในหัวข้อ “สวนสมุนไพรข้างบ้าน สร้างสุขภาพดีแบบยั่งยืน” ลานจอดรถหน้าอาคาร 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา – https://www.fda.moph.go.th/