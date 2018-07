นักแสดงหนังผู้ใหญ่ขอหมั้น หลังถ่ายฉาก’สยิวหมู่’ ไม่แคร์เสียงชาวเน็ตวิจารณ์

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. เว็บไซต์ข่าว พิงค์นิวส์ รายงานว่า ไบรอัน บอนส์ และเมสัน เลียร์ นักแสดง หนัง เกย์ หมั้นหมายกันหลังจากถ่ายฉากเซ็กซ์หมู่ด้วยกันเสร็จ โดยไบรอันขอเมสันหมั้นทันทีที่จบฉากสยิว เขาพูดว่า “นี่เป็นฉากสุดท้ายของเราสองคน ผมบอกได้ว่ามันเป็นวัที่ดีที่สุดระหว่างสองเรา ผมอยากจะทำมันอีกเรื่อยๆ แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ต่างออกไป ผมอยากให้คุณใส่สิ่งนี้” เมสันตอบตกลง ท่ามกลางเสียงดีใจจากนักแสดงคนอื่นๆ

We are finally headed home!! So ready to be back after all this time, but coming back knowing that @MrMasonLear is going to marry me someday soon (after lots of planning) makes this the best trip ever. See y’all in Vegas! pic.twitter.com/3Ep15LJz6X

— Brian Bonds (@BrianBondsXXX) July 12, 2018