เจมส์ ลองแมน นักข่าวขวัญใจสาวไทย ติดใจรสชาติข้าวเหนียว หมูปิ้ง 

เจมส์ ลองแมน / เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวต่างชาติ ที่ได้รับความนิยม และมีคนพูดถึงอย่างมาก สำหรับ เจมส์ ลองแมน จากสำนักข่าว ABC News ของสหรัฐอเมริกา ที่ได้กลายเป็นขวัญใจสาวไทย หลังเกาะติดรายงานภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า 13 ชีวิต ออกจากถ้ำหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยเฉพาะช่วงที่เขาเข้าไปรายงานข่าวในไร่สับปะรด จนได้รับฉายาจากคนไทยว่า Mr.Pineapple หรือ นายสับปะรด และยังมีแฟนคลับชาวไทยนำขนมที่ทำจากสับปะรดไปฝากเขาอีกด้วย

และล่าสุด หลังภารกิจช่วยเหลือน้องๆทั้ง 13 คนสำเร็จ เจมส์ กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้ง เพื่อรายงานข่าว และทำสกู๊ปการส่งตัวน้องๆทั้ง 13 คนกลับบ้าน พร้อมกับไปเยี่ยมน้องๆตามบ้านอีกด้วย

การกลับมาที่ประเทศไทยในครั้งนี้ของ เจมส์ ยังได้ลองข้ามเหนียวหมูปิ้ง อีกหนึ่งเมนูเด็ดของไทย โดยเขาได้โพสต์ภาพ และเขียนข้อความบรรยาย ในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า “ไม่รู้ว่าจะนับเมนูนี้เป็นอาหารเช้าได้ไหม สำหรับคนที่ยังไม่ได้นอน แต่หมูปิ้ง และข้าวเหนียว เป็นอะไรที่ยอดมาก ”

หลัง เจมส์ โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไป มีผู้เข้ามากดรีทวีต และกดถูกใจหลายพันคนด้วยกัน

Not sure it counts as breakfast if you haven’t been to sleep but pork skewers and sticky rice is 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

(also, welcome to the party bus) pic.twitter.com/f8GOdM0j6F

— James Longman (@JamesAALongman) 18 กรกฎาคม 2561