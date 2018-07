หนูจ๋า! เด็กน้อยเจอชายเจ็บสาหัสกลางถนน พุ่งเข้าบังแดด กลัวเขาร้อนไป (คลิป)

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. เพจเฟซบุ๊ก ไชน่าซินหั่ว รายงานว่า มี อุบัติเหตุ บนท้องถนน ที่เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยมีรถยนต์คันหนึ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ ทำให้คนขี่จักรยานยนต์ล้มลงไปนอนกองอยู่ที่ถนน และศีรษะของเขามีเลือดออกอาการบาดเจ็บสาหัส

A car collided with a motorcycle on a road in Yangzhou City, E China’s Jiangsu Province; a 7-year-old boy used his body to shade the injured man under the sun pic.twitter.com/XbwhZj9c4x

