คิดได้ไง! โรงเรียนอนุบาลโชว์เต้นรูดเสารับเปิดเทอม ผู้ปกครองพากันเคือง (คลิป)

เต้นรูดเสา – เมื่อวันที่ 3 ก.ย. เว็บไซต์ข่าว ชางไห่อิสต์ รายงานว่า โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเซินเจิ้น ประเทศจีน จัดพิธีต้อนรับเปิดเทอมให้นักเรียน โดยมีโชว์เต้นรูดเสาสุดเซ็กซี่ ซึ่งผู้ปกครองถ่ายคลิปหญิงแต่งตัววาบหวิว เต้นรูดเสาต่อหน้านักเรียนอนุบาลกว่าหลายร้อยคน สีหน้าของแต่ละคนมีทั้งตื่นเต้นและงงกับสิ่งที่รับชมอยู่

อีกคลิปหนึ่งเผยให้เห็น หญิงสาวเต้นรำในท่วงท่ายั่วยวนกับเสาที่มีธงชาติจีนอยู่ เมื่อจบพิธีการ ผู้ปกครองหลายคนได้ส่งต่อคลิปไปตามโลกออนไลน์ พร้อมทั้งขู่จะให้ลูกออกจากโรงเรียนและขอเงินคืน ด้านไมเคิล สแตนเดิร์ต ผู้ปกครองคนหนึ่งและนักข่าว ออกมาโจมตีโรงเรียนแห่งนี้ในทวิตเตอร์

ไมเคิล เปิดโปงว่า ผู้อำนวยการก็ไปร่วมเต้นรูดเสาด้วย และมีโปสเตอร์โรงเรียนสอนเต้นรูดเสาถูกแปะไว้ทั่วโรงเรียน จากนั้น ภรรยาของไมเคิล โทรศัพท์ไปร้องเรียนผู้อำนวยการ ซึ่งเธอได้รับคำตอบว่า การเต้นเสา ‘เป็นการออกกำลังกายที่ดีและทันสมัย’ ทางผู้บริหารโรงเรียนได้ออกมาแถลงขอโทษต่อผู้ปกครอง และยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก

And they also had a bunch of adverts out for a pole dancing school. The gals in the videos, except for the first one, were not the principal. pic.twitter.com/xj56WegTxG

— Michael Standaert (@mstandaert) September 3, 2018