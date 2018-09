อย่างเนียน! หนุ่มถ่ายโปสเตอร์กับเพื่อน แปะผนัง “แมคโดนัลด์” ผ่าน 51 วันยังไม่มีคนแกะออก

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา ผู้ใช้ทวิตเตอร์ JΞVH M แบ่งปันเรื่องราวสุดกวนของตัวเอง ว่าตนกับเพื่อนสังเกตเห็นว่า กำแพงภายในร้านอาหาร แมคโดนัลด์ ดูโล่งไปหน่อย ตนจึงถ่ายรูปตนเองกับเพื่อนเพื่อทำเป็นโปสเตอร์ปลอมของแมคโดนัลด์ และนำไปติดผนังร้าน โดยตอนที่ไปติดโปสเตอร์ดังกล่าว ตนก็ได้ปลอมตัวเป็นพนักงานในร้านเพื่อความแนบเนียน ทั้งยังคอยยืนกำกับให้เพื่อนแปะโปสเตอร์ให้ตรงอีกด้วย ดังในคลิป…

หลังจากตนนำโปสเตอร์ไปติด ผ่านไปแล้วถึง 51 วัน ก็ยังไม่มีใครนำโปสเตอร์ดังกล่าวออก เท่ากับว่าลูกค้าในร้านและพนักงานต่างคิดว่าโปสเตอร์ปลอมนั้นเป็นของจริง เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ถูกใจชาวทวิตเตอร์อย่างมาก จนมียอดรีทวิตกว่า 2 แสนครั้งเลยทีเดียว

i noticed there was a blank wall at mcdonald’s so i decided to make this fake poster of me and my friend. It’s now been 51 days since i hung it up. pic.twitter.com/5OTf5aR4vm

— JΞVH M (@Jevholution) 3 กันยายน 2561