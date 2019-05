แห่อาลัย “คุณปลา นักพากย์รุ่นใหญ่” แฟนคลับเศร้า ผลงานสุดท้าย Avengers Endgame

เพจ คนรักหนังพากย์ไทย โพสต์ขอไว้อาลัยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ คุณปลา สปัลศิลป์ ศิริชัย นักพากย์รุ่นใหญ่ อดีตหัวหน้าทีมพากย์อัศวิน ผู้ฝากผลงานการให้เสียงไว้มากมาย โดยเสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนา หากทราบข้อมูลแล้ว ก็จะแจ้งให้ทราบในภายหลังเช่นกัน ทางเพจขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของคุณปลาด้วยนะครับ ทั้งนี้ทางเพจแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า Avengers : Endgame คือ หนึ่งในงานชิ้นท้ายๆของคุณปลา

สำหรับผลงานของคุณปลา ได้แก่ The Karate Kid 2010 พากย์เป็น ฮาน (เฉินหลง) Thor พากย์เป็น โวลสแตกก์ The Amazing Spider-Man พากย์เป็น เคิร์ท คอนเนอร์ส / เดอะ ลิซาร์ด The Amazing Spider-Man 2 พากย์เป็น ไรโน Fast Five พากย์เป็น ลุค ฮอบบ์ส, วินซ์ Battle: Los Angeles พากย์เป็น จ่าแนนซ์ Star Trek [2009] พากย์เป็น ลีโอนาร์ด “โบนส์” แม็คคอย

Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales พากย์เป็น กัปตันซาลาซาร์ Don’t Breathe พากย์เป็น ชายตาบอด Jurassic World พากย์เป็น วิค ฮอสกินส์ Justice League พากย์เป็น อาร์เธอร์ เคอร์รี่/อควาแมน

