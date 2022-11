ทส. เปิด Thailand Pavilion ต้อนรับผู้ประชุมจากประเทศต่างๆ ในการประชุม COP 27 ณ เมืองชาร์ม-เอล-เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ลดโลกร้อน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิด Thailand Pavilion ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ในการประชุม COP 27 หรือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 27 ณ เมืองชาร์ม-เอล-เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 18 พ.ย. 65 นี้

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 27 หรือ COP 27 เริ่มขึ้นในวันที่ 6 พ.ย. 65 ณ เมืองชาร์ม-เอล-เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความสำคัญกับการประชุมนี้เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญในระดับโลกที่จะนำประโยชน์มาสู่มนุษยชาติ ภายใต้ความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศที่จะร่วมกันปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และแข็งขัน ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมจัด Thailand Pavilion เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม COP 27 รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนของรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า สำหรับ Thailand Pavilion มีการออกแบบเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยในรูปแบบไทยโมเดิร์น โดยนิทรรศการจะมีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญถึงแผนกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศไทย และการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคีความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน ภาคส่วนและเครือข่ายการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าร่วมรับชมได้ทางออนไลน์ Zoom Meeting อีกด้วย

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิด Thailand Pavilion ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม COP 27 จากทุกประเทศ และคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือร่วมกับนักวิชาการ ผู้แทนของรัฐบาล องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินงานตามความตกลงปารีสร่วมกับประชาคมโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งทุกท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร ภาพบรรยากาศใน Thailand Pavilion และกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ที่น่าสนใจได้ทาง Facebook Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย