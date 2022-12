สผ. จัดสัมมนา “COP27 Debrief “From our talk to our walk” สรุปผลการประชุม COP 27 มุ่งสู่การขับเคลื่อนช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง “COP27 Debrief “From our talk to our walk”

นายวราวุธ กล่าวว่า การประชุม COP27 เมื่อวันที่ 6-18 พ.ย. 65ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Together for Implementation” โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ด้านหลัก คือ 1.การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) 2.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และ3.การสนับสนุนทางการเงิน (Finance) ซึ่งไทยได้เน้นย้ำจุดยืนในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่ประกาศไว้ที่ COP26

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและขับเคลื่อน “BCG Economy Model” เพื่อเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในประเทศ 6 ด้าน อาทิ ด้านนโยบาย ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านการค้า/การลงทุน ด้านการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิตทั้งในและต่างประเทศ การเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแบ่งปันประสบการณ์ การดำเนินงานของประเทศไทย นำไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขณะที่นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เผยว่า สผ.ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง ของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินการ ภายในประเทศ สำนักงานนโยบายฯ จึงร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ( GIZ) ประจำประเทศไทย จัดประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจากทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนกว่า 300 คน