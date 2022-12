ดัน! วิทยาศาสตร์ฮาลาลไทย สู่ Soft Power เพื่อสรรค์สร้างเศรษฐกิจ กับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2022”

วันที่ 8 ธ.ค.65 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2022 กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานฮาลาลที่นับได้ว่าเป็นงานวิชาการฮาลาลที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2022” ภายใต้แนวคิด Soft Powering of Halal Science, Technology and Innovation ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทางออนไลน์



กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ครั้งที่ 15 (The International Halal Science and Technology Conference 2022 (IHSATEC) : The 15th Halal Science Industry and Business (HASIB)) ร่วมฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า 50 ท่าน และการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) การประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล ครั้งที่ 8 (The 8th International Halal Standards and Certification Convention, IHSACC) รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Soft Powering of Halal Science, Technology, and Innovation”

ทั้งนี้เพื่อผลักดัน Soft power ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก หวังขับเคลื่อนการพัฒนารากฐานงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านฮาลาล เพื่อผู้ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการ การศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคม ชุมชน ในปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคตยุคเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย รับรู้กันมาก่อนแล้วว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือวิทยาการอันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์

และกิจกรรมที่เด่นด้วยบุคลิกทางกายภาพอันสัมผัสได้ บ่งชี้ความเป็น “พลังกร้าน” (Hard Power) อย่างเด่นชัดเมื่อหลอมรวมความเป็นฮาลาลเข้าไว้ภายใน ความกร้านเหล่านั้นกลับถูกแต่งแต้มด้วยคุณค่าเชิงจิตวิญญาณ แปรเปลี่ยนพลังกร้านเป็น “พลังละมุน” (Soft Power) ที่แสดงความสูงส่งทางคุณค่าเชิงสัญญะได้อย่างน่าอัศจรรย์ ยิ่งผสานความเป็นไทยเพิ่มเติมเข้าด้วยแล้ว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลแห่งแผ่นดินเหล่านี้ต่างเปล่งประกายแสดงความเป็น “ฮาลาลเพชรประเทศไทย” (Thailand Diamond Halal) ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ 02-218-1053 ต่อ 224 และ www.Thailandhalalassembly.com , Facebook : Thailand Halal Assembly รศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย