สวธ.ประกาศผล-มอบรางวัล โครงการประกวดทำคลิป ‘สัญจรดี วิถีไทย’ ปีที่ 3 หัวข้อ ‘จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง’ สร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนให้สังคม

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.66 นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยและรักษาวินัยจราจร สร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนให้สังคม

โดยมีน.ส.วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร ซึ่งมีผู้ส่งคลิปเข้าประกวดประเภทบุคคลและประเภททีมเข้ารับรางวัลโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายโกวิท กล่าวว่า โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดีวิถีไทย” นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว เป็นการทำคลิปวิดีโอในการส่งเสริมให้เกิดวินัยจราจรการขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้ความคิดสร้างสรรค์จากการทำคลิปวิดีโอ ถือเป็นอีกปี ที่น้องๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้ามาประกวด ในหัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”

ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากน้องๆ ทั่วประเทศจำนวนถึง 274 ผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจ ในการทำคลิปเพื่อที่จะรณรงค์การขับขี่ให้ปลอดภัย มีสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยผลงานคลิปที่ได้รับรางวัล จะได้รับการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเครือข่าย

จึงขอชื่นชมทุกคนและทุมทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด และขอแสดง ความยินดีกับคลิปที่ได้รางวัล ที่จะสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจต่อไปในการศึกษาเรียนรู้ การเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นอนาคตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ด้าน น.ส.วราพรรณ เปิดเผยว่า โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” ครั้งนี้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนให้สังคม แก้ไขปัญหา ปลุกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน นำความเป็นไทย สร้างวินัยจราจรให้สังคม

เร่งจัดทำแนวทางกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย

มีจิตสำนึก รับผิดชอบ มีน้ำใจ และเอื้ออาทรให้แก่กัน มีมารยาทที่ดีในขับขี่ ควบคู่กับการรักษาวินัยจราจร ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ต้องอาศัยกำลังจากทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะสำเร็จผลอย่างยั่งยืน สวธ.จึงขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่ได้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานร่วมประกวด

พร้อมทั้งขอบใจเด็กๆ ทุกคน ที่สร้างสรรค์ส่งผลงานอันมีคุณค่าเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามารยาทไทย สามารถใช้ขับขี่ การใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้เป็นอย่างดี มารยาททางสังคม เป็นวัฒนธรรมของคนไทยควรยึดมั่นและปฏิบัติ เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น

รองอธิบดีสวธ. เปิดเผยต่อว่า โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” มีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ เป็นรายบุคคล หรือทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา 1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

โดยทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมดในปีนี้ มีจำนวน 274 ทีม ซึ่งคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด 26 ทีม ซึ่งทั้ง 26 ทีม ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากผู้บริหารของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และยูทูบเบอร์ชื่อดัง เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบ สามารถต่อยอดความรู้

เพิ่มความสามารถในการผลิตงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ทั้ง 2 ระดับ จะได้เผยแพร่ผลงานไปสู่สาธารณะทางสื่อ Social Media ต่อไป

ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 ประกอบด้วย -ระดับระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม Thungsong Hometown ชื่อผลงาน “สัญจร 3D วิถีไทย” จากโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม Grandpapa ชื่อผลงาน “จิตแพทย์” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (สะพานใหม่) กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม มดตะนอยฟิล์ม ชื่อผลงาน “มงคล” โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

-ระดับระดับอุดมศึกษา,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่า ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม พญาแถน ลุยวัด ชื่อผลงาน “Traffic Life” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม หอยจ๊อ ชื่อผลงาน “ที่ของใคร” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม Who Do Studio Two ชื่อผลงาน “ลืมเหตุผล” จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิป ทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th