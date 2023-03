BKP ปลื้ม 2 รางวัลในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 งานประกาศรางวัลของผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในหมวด Best Brand Performance on Social Media แบรนด์ที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในสื่อโซเชียลมีเดีย จาก Amazing Thailand และ MaMalover

นางฉัฏฐ์ภณิตา ชัยชนะวิชชกิจ ประธานฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ BKP เปิดเผยว่า จากงานประกาศรางวัลของผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ 2 รางวัลจากหมวด Best Brand Performance on Social Media จาก 2 สาขา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ Best Brand Performance on Social Media สาขา Government & State Enterprise จาก Amazing Thailand : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

และ รางวัล Finalist Best Brand Performance on Social Media สาขา Food & Snacks 1 ใน 5 แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย จาก MaMalover : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์มาม่า

ทั้งนี้ งาน Thailand Social Awards จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด โดยเกณฑ์การตัดสินในปีนี้ ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ โดยพิจารณาวัดจากช่องทางของตัวเอง (Own Channel) ออกมาเป็น Own Score และช่องทางจากการที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (Earn Channel) ออกมาเป็น Earn Score ผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube ซึ่งในทุกๆ ช่องทางจะมีน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม

“จากสถานการณ์ในปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียมีความสำคัญทั้งในเรื่องของการสร้าง Branding และการสร้างยอดขายทางการตลาด บริษัทจึงมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการให้ตอบโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่รางวัลแต่หมายถึงความสำเร็จตามเป้าหมายทางการตลาดของลูกค้า ด้วยการวางกลยุทธ์ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ”

สำหรับในส่วนของเพจ Amazing Thailand ของ ททท. ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่จากการเป็น “Seasonal Content Provider” ก้าวสู่การเป็น “Trends Creator” โดยเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาล มาเป็นการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมตามเทรนด์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว พร้อมทั้ง Refresh เพจ Amazing Thailand ให้ดูวัยรุ่นขึ้น ทันสมัยมากขึ้น โดยคอนเทนต์ที่นำเสนอนั้นจะมีการนำไอเดียความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกระแสปัจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล มาผสานกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูล

ขณะที่ในส่วนของ MaMalover ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าผู้นำด้านบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้น ไอเดียหลักมุ่งเน้นในการพัฒนาสร้าง Community ในโลกโซเชียล ด้วยการเปลี่ยน “Consumer” ให้เป็น “MaMalover” โดยการวาง positioning ให้เป็นเพื่อนกับทุกคน ภายใต้แนวคิด “เพื่อนเลิฟทุกสถานการณ์” นอกจากนี้เรายังดูแลสื่อโซเชียลมีเดียให้กับแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ ทิพยประกันภัย ผลิตภัณฑ์โฮมมี่ ปตท. เป็นต้น รวมทั้งยังคลอบคลุมการทำแคมเปญออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง กิจส่งเสริมการขายใน E-Market place อีกด้วย

ทั้งนี้ BKP เป็นบริษัทในเครือประกิตต์โฮลดิ้ง เป็นเอเจนซี่ครบวงจรครอบคลุม ทั้งโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อีเว้นท์ และมีเดีย ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยมากมาย อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) หรือ CEA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สุขภัณฑ์Kohler บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เป็นต้น” นางฉัฏฐ์ภณิตา กล่าวในที่สุด