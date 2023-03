เปิดเวทีประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลก ปีที่ 17 เชิญชวนนักออกแบบส่งผลงานเข้าประกวด GIT’s World Jewelry Design Awards 2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเวทีให้นักออกแบบไทย-เทศ ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานออกแบบเครื่องประดับ ชิงรางวัล GIT’s World Jewelry Design Awards 2023 ภายใต้แนวคิด “Glitter & Gold – The Brilliant Way of Gold Shine” เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีทองอร่ามกับประกายระยิบระยับของอัญมณี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 240,000บาท

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT กล่าวว่า โครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเปิดกว้างให้นักสร้างสรรค์ และนักออกแบบ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีที่จะปลดปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และแรงกระตุ้นให้นักออกแบบไทยและต่างชาติ ได้พัฒนาศักยภาพ และวิสัยทัศน์ ก่อให้เกิดเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิด รวมถึงมุมมองระหว่างนักออกแบบ

โดยในปีนี้ สถาบันได้กำหนดหัวข้อการประกวดภายใต้หัวข้อ “Glitter & Gold – The Brilliant way of Gold Shine” เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีทองอร่ามกับประกายระยิบระยับของอัญมณีหลากชนิดที่ผสมผสานเข้ากันจนเป็นงานสร้างสรรค์ที่ลงตัว เกิดเป็นผลงานเครื่องประดับที่งดงาม โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ ซึ่งเราคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานที่สามารถนำเสนอความสวยงามของวัสดุอันล้ำค่าอย่างทองคำ และประกายระยิบระยับของอัญมณี ประกอบกันเป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงาม สอดคล้องกับเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอย่างลงตัว และจะต้องสามารถนำมาพัฒนาเป็นจิวเวลรี่ที่จำหน่ายได้จริงต่อไป

การประกวดครั้งนี้มีรางวัลมูลค่ารวมกว่า 240,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ โดยจะประกาศผลการตัดสินรอบแรกจากแบบวาดในวันที่ 23 พฤษภาคม นี้ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก อาทิ

1. คุณสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

2. คุณสิริน ศรีอรทัยกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด

3. ม.ล. ภาวินี สันติศิริ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโยธยาเทรด (93)

4. คุณธนิษฐ์ ดุรงคพิทยา ตำแหน่ง กรรมการบริหาร บจก.พรีเมียร์เจมส์เทรดดิ้ง

5. ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ Lee Seng Jewelry Group

6. Mr. Yutaka Fukasawa (Japan Precious Magazine Director & Chief Editor)

ทั้งนี้ นักออกแบบจะต้องส่งแบบวาดไม่จำกัดเทคนิค หรือภาพเขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ตรงกับหัวข้อ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นใน 1 ชุดหรือคอลเลคชั่น โดยในคอลเลชั่นนั้นจะต้องมีสร้อยคอเป็นหลัก และเครื่องประดับอื่นๆ เช่น ต่างหู แหวน กำไล เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.gitwjda.com หรือส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือส่งผลงานด้วยตัวเองที่ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทร. +66 2 634 4999 ต่อ 301-306 และ 311-313 และดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.gitwjda.com